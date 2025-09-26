聽新聞
汲取敦南靈感…誠品「坐讀階梯」回來了！松菸店全新改裝6大亮點曝

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
誠品松菸24小時書店大幅度分區改裝26日嶄新亮相，汲取敦南設計靈感，以沉穩柚木打造供讀者輕鬆閱讀的「坐讀階梯」。圖／誠品生活提供
誠品松菸24小時書店大幅度分區改裝26日嶄新亮相，汲取敦南設計靈感，以沉穩柚木打造供讀者輕鬆閱讀的「坐讀階梯」。圖／誠品生活提供

誠品生活（2926）力拚閱讀升級，26日正式公開亮相「誠品松菸24小時書店」大幅度分區改裝成果，誠品生活指出，松菸店不僅書量擴增1成達25萬冊超越敦南；全新空間更汲取敦南、信義設計靈感，以沉穩柚木打造供讀者輕鬆閱讀的「坐讀階梯」，具大尺度空間通透感的「40米閱讀長廊」，融合松菸獨家特色，傳承24小時閱讀精神。

誠品生活表示，誠品松菸24小時書店效應持續發酵，2024年1月接棒以來不分晝夜迎接熱愛生活的讀者，帶動全館人流成長3成、整體業績增長7成。

誠品生活表示，今年誠品生活松菸更領軍周年慶盛事，首發推出連續18日「滿千送百」，蒐羅新銳選物belonging select、日本潮流選品JOURNAL STANDARD等各界時尚視角，搭配凱基誠品聯名卡、指定銀行信用卡或指定支付，最高再享40%回饋。10/7起，誠品生活將首度攜手日系風格品牌niko and…推出獨家限量滿額贈「浮光透明傘」，當日累計消費滿6,600元即可免費兌換。

另，款待愛書人的「誠品讀書人徽章」全新會員專屬優惠同步揭曉，2026年起除可於全台8家指定門市享「購書禮遇櫃台」結帳服務、專屬紀念徽章，也能優先參加獨家大型閱讀派對，並享電子書折扣券、滿額免費宅配、兌換限量誠品選書等專屬優惠，還可獲得年度限定購書5本以上77折活動邀請，號召書迷一同累積屬於自己的智慧成就。

誠品生活表示，6大改裝亮點展現誠品款待精神，「誠品松菸24小時書店」接棒至今，累計舉辦超過500場活動、業績翻倍成長，為打造更舒適的24小時閱讀體驗，空間設計全面升級，最新「坐讀階梯」及「40米閱讀長廊」不只喚醒一代人的閱讀記憶，更以寬闊走道優化動線流暢度、木質地板營造溫潤氛圍，讓讀者得以隨心停佇、或坐或站，以最自在的姿態徜徉書海。

新書區串連職人選書、暢銷排行榜，並一口氣設立8座巨幅影像牆，隨時隨地提供第一線閱讀趨勢；另，漫迷有福了！集結上萬冊輕小說、漫畫及熱銷周邊的「一站式圖像專區」同步登場，吸引Z世代年輕讀者齊聚、創造最熱血的次文化交流場域；還有3大特色書區引發讀者關注，包含全誠品選書最多元的外文書區、藏書最豐富的藝術書區，最大兒童館則一次擴增2千冊書籍，邀請全家大小一同享受溫馨親子新天地。

誠品松菸24小時書店書量擴增1成達25萬冊，全新「40米閱讀長廊」，更承襲信義大尺度空間感，延伸閱讀想像。圖／誠品生活提供
誠品松菸24小時書店書量擴增1成達25萬冊，全新「40米閱讀長廊」，更承襲信義大尺度空間感，延伸閱讀想像。圖／誠品生活提供

