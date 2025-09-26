連假出國玩樂要當心，比雷雷夥伴更容易毀了旅程的是這個！

新制上路，九月十月連假比以往更多，許多人早已迫不及待規劃出國行程，有人嚮往在日韓街頭大快朵頤、買到手軟，也有人選擇飛往東南亞享受陽光與海島風情，行李箱收拾的滿滿當當，護照、機票、行程萬事俱備！但別忘了，真的打亂行程的，往往不是雷雷夥伴，而是動輒數十萬，甚至是百萬的醫療費用，在台灣有健保，感冒、小手術都負擔得起，但在國外同樣的治療費用可能飆升好幾倍，一場腸胃炎、一個急診手術，分分鐘掏空旅費，甚至壓垮整個家庭的財務！

出國旅遊最常打亂的不是意外事故，而是看似不起眼的突發疾病，根據國際SOS台灣統計，一年約執行300件境外急難案件，其中95%以上都發生在一般旅客身上；且有近8成案件涉及跨國醫療轉送，若沒有保險介入，多數家庭恐怕難以負擔！

150%升級醫療保障 x 10萬美元急難援助，安達產險打造海外突發疾病保障最強守護！

旅平險專家_安達產險針對海外突發疾病提供完善的保障，保單不僅涵蓋法定傳染病及腸胃炎、過敏等常見情況，更貼近台灣旅客出國習慣外，還特別針對日韓旅遊族群將突發疾病保障升級至150%，大幅減輕旅客海外就醫與住院的龐大負擔！

實際案例中，就有保戶赴日旅遊時突發疾病，因蜘蛛膜下腔出血住院25天，醫療費用高達162萬元，安達產險接獲理賠通知時，迅速調閱健保就醫等相關資訊，並立即核定給付海外突發疾病住院保險金100萬元，確保保戶能即時獲得治療，降低家庭財務壓力。

這也凸顯安達產險憑藉著外商公司的背景與強大的國際網路，累積了豐富的理賠經驗，能在保戶遇到狀況時迅速提供支援，再加上最高可達10萬美元的海外急難援助服務（註），無論是安排送醫、語言協助，甚至轉送治療，皆能提供24小時即時支援，讓旅客在異地也能獲得與在家鄉同樣安心的照護！

至於，許多旅客在意的旅程取消、班機延誤以及行李損失等疑慮，其實都包含在「旅遊不便險」之中，安達產險提供線上投保服務，投保旅遊平安險時，記得一鍵加購旅遊不便險，讓你一次獲得完整保障，當你最強大的神隊友！

註: 本服務係安達產險無償提供的服務，非保險契約之權利義務，若因故致有修改，安達產險得於必要時修改或終止服務內容，並將訊息刊登於安達產險網站，不另行書面通知。

