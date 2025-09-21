提升通關效率！外來旅客入國登記表 10月1日起全面事先網路填寫

快訊

中央社／ 桃園機場21日電
移民署國境事務大隊表示，10月1日起將推行網路填寫入國登記表,外來旅客於抵台前3天內,可至移民署TWAC官網(TAIWAN ARRIVAL CARD,TWAC)申請,資料填寫完成後,系統會自動發送申報成功憑證至旅客留存電子信箱,查驗人員讀取護照後,系統就會自動帶出旅客已預填資料。
移民署國境事務大隊表示，10月1日起將推行網路填寫入國登記表，外來旅客於抵台前3天內，可至移民署TWAC官網（TAIWAN ARRIVAL CARD，TWAC）申請，資料填寫完成後，系統會自動發送申報成功憑證至旅客留存電子信箱，查驗人員讀取護照後，系統就會自動帶出旅客已預填資料。（國境事務大隊提供） 中央社

移民署國境事務大隊今天表示，10月1日起將推行網路填寫入國登記表，除提升入境通關效率，更省去填寫紙本入境卡麻煩，外來旅客可於抵台前3天內「免付費」線上填報。

國境事務大隊發布新聞稿表示，10月1日起將正式推行網路填寫入國登記表（TAIWAN ARRIVALCARD，TWAC），紙本入境卡將正式步入歷史，外來旅客於抵台前3天內，可至移民署TWAC官網申請，資料填寫完成後，系統會自動發送申報成功憑證至旅客留存電子信箱，旅客入境通關時無須出示申報憑證，查驗人員讀取護照後，系統就會自動帶出旅客已預填資料。

國境事務大隊表示，TWAC填報介面更直觀、友善，流程更簡便，旅客申報時可以中文或英文填報，欄位以中、英、日、韓、泰、越及印尼7種語言說明，旅客填寫時，可選擇拍照上傳護照基本資料頁，系統就會自動帶入縮短填寫時間；家庭或團客可由其中1人協助其他同行者填寫，最多可填寫16名簡化團客申報流程，申報完成後還能隨時進行線上查詢修改。

移民署提醒，外國人持停留簽證或以免簽證來台；港澳居民持多次入出境許可證；大陸地區人民持多次觀光入出境許可證，以及無戶籍國民未持居留證，都須於入境前請完成TWAC填報，否則將無法進行入境查驗通關手續，移民署已提供海空運輸業者TWACQR Code連結告示，設置於啟程地機場、港口報到劃位櫃檯，歡迎外來旅客現場掃描填報，加速後續通關流程。

