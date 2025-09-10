林千又搭機返台行李箱遭竊「損失百萬精品」　集結受害者投訴航空公司

林千又今年3月與男友Jeon登記結婚，8月更豪砸千萬在南法舉辦夢幻婚禮，現場猶如童話般浪漫。然而婚禮結束夫妻倆返台途中，卻接連遭遇行李意外，繼先前在西班牙搭機時曾一度搞丟行李，好不容易尋回，如今返台後又發生行李箱遭竊事件，損失金額高達百萬台幣，讓她相當無奈。

林千又9日在IG限動透露，她與丈夫搭乘阿聯酋航空，自馬德里飛往台北，下機領回行李時驚見老公的兩個行李箱遭人撬開，打開後映入眼簾的是一片狼藉，不僅內部被翻得亂七八糟，連真空袋都被扯破，就連拉鍊夾層裡的物品也無一倖免，她指出鎖頭被完全破壞，導致整個行李箱只能報廢，讓一向生活井然有序的老公心情跌到谷底。

她進一步清點失竊的物品，光是LV的商品就有12樣、價值約42萬元；Dior與Gucci商品也各有5件，損失約34萬元，加總起來金額上看百萬。而最令人心痛的是老公整套結婚西裝也一併被偷，讓她感嘆「很多東西其實是回憶大於金錢」。

林千又指出，竊賊能在短時間內仔細翻找，研判絕非單人行動，而是有組織的集團犯案。她也透露，其實一週前就有網友提醒過她，馬德里機場竊案頻傳，沒想到竟真的遇上。面對慘痛損失，雖然老公沒有生氣，但依舊難掩失落，她只能安慰對方「就當作這些是租的吧」。

即使如此，林千又仍保持樂觀，強調「人平安最重要，錢再賺就有了」，但同時呼籲馬德里機場與阿聯酋航空應負責，不能再縱容這些竊案持續發生。她也呼籲有搭乘過阿聯酋航空或是EK144航班並有被偷過的人，可以與她聯絡，想要集結更多的受害者，開記者會向阿聯酋航空投訴。

林千又認為這是一個長期國際大型犯罪，雖然東西找不回來，但是希望不要再有人受害，因此她積極在網上聯絡有相同受害經驗的網友，有網友甚至透露行李箱還特地包上保鮮膜，仍是難逃被偷的命運。

林千又發文找有相同經驗的受害者。 圖／擷自IG

