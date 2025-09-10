高鐵攜手高雄市府、麗星夢郵輪 推「高鐵假期＋郵輪」跨界專案

台灣高鐵公司（2633）、高雄市政府與麗星夢郵輪宣布跨界合作，即日起推出「高鐵假期＋郵輪 假期再升級」專案，結合鐵道、郵輪與觀光資源，打造全方位旅遊體驗，並藉此推動「北客南送」，帶動高雄觀光及周邊產業發展。

依規劃，自2025年11月16日起，凡購買麗星郵輪2.0探索星號自高雄出發的航程，並加購登船前一晚的高鐵假期飯店自由行，或下船當日入住的高鐵自組遊「高鐵＋飯店行程」，即可享高雄市政府每人500元補助，旅客可自超過40家合作飯店中任選住宿，搭配兩天一夜輕旅行。

專案設計祭出三重優惠。首先，雲林以北出發旅客可享高雄市府補助，例如以探索星號的「菲律賓佬沃3天2夜」航程為例，郵輪票價最低6,000元起；若從台北出發並加購高鐵假期入住和逸飯店·高雄中山館，平日每人最低3,260元，扣除補助後僅需2,760元。其餘加碼包括每人100元商圈夜市券、MeNGo 24小時觀光套票，以及麗星夢郵輪每房最高2,000元船上消費金。

台灣高鐵表示，此次合作是首度結合高雄市府觀光政策與郵輪旅遊，不僅拓展高鐵服務面向，也帶動觀光產業鏈效益，目標吸引中、北部旅客「來高雄搭郵輪、玩高雄」。麗星夢郵輪則強調，此舉展現深耕台灣市場的承諾，透過優惠措施與運具整合，提升旅遊便利性。

首波活動航程主打東南亞海島路線，涵蓋菲律賓佬沃、科隆島、長灘島、公主港，以及越南下龍灣與峴港；另有日本沖繩、宮古島、石垣島等熱門景點。高鐵指出，透過「高鐵假期＋郵輪」一站式規劃，交通、住宿與觀光資源可望有效整合，進一步提升旅客選擇郵輪旅遊的誘因。

旅客可透過高鐵假期官網或合作經銷商平台，加購「高鐵假期＋郵輪」專案；或於下船日參考「高鐵＋飯店行程」，均可享有補助與加碼優惠。高鐵表示，隨著跨界合作展開，預期將為國內旅遊市場帶來新一波消費動能。