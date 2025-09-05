高雄漢來爆520元房價 Bug？遇上 Twice 演唱會 網友瘋傳「先訂再說」

南台灣五星飯店高雄漢來大飯店驚傳「超佛房價」事件！有網友在社群貼文指出，發現漢來一間雙人房含早餐竟只要520元，直呼「太扯了，我懷疑是Bug」，更笑稱遇上韓團Twice演唱會檔期，「管他認不認帳先訂再說」。貼文一出立刻掀起熱議，不少網友直呼「這價格比商旅還便宜」。

對此，高雄漢來飯店5日回應，經查為第三方訂房平台Agoda部分房價顯示錯誤。由於相關訂單仍在Agoda端，飯店已持續與該平台進行了解與責任釐清。至於消費者權益，公司表示會積極協助旅客與Agoda溝通處理，並強調「秉持以顧客為中心的核心精神，漢來會以最誠摯的服務款待每位入住貴賓」。

業界人士私下表示，知名演唱會檔期往往帶動飯店一房難求，520元的價格明顯低於市場行情，後續如何處理相關訂單，仍有待平台與飯店協商，網友則笑稱「有搶到的人真的是天選之人」。