快訊

江祖平控三立高層兒「心臟病藥偷換鎮定劑」性侵 學妹再爆曾遭騷擾

「這不是我的阿嬤！」新竹市立殯儀館誤燒遺體 家屬崩潰怒毆業者

MLB／巨人重回季後賽競爭行列 美媒報導提鄧愷威好投是驚喜

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄漢來爆520元房價 Bug？遇上 Twice 演唱會 網友瘋傳「先訂再說」

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

南台灣五星飯店高雄漢來大飯店驚傳「超佛房價」事件！有網友在社群貼文指出，發現漢來一間雙人房含早餐竟只要520元，直呼「太扯了，我懷疑是Bug」，更笑稱遇上韓團Twice演唱會檔期，「管他認不認帳先訂再說」。貼文一出立刻掀起熱議，不少網友直呼「這價格比商旅還便宜」。

對此，高雄漢來飯店5日回應，經查為第三方訂房平台Agoda部分房價顯示錯誤。由於相關訂單仍在Agoda端，飯店已持續與該平台進行了解與責任釐清。至於消費者權益，公司表示會積極協助旅客與Agoda溝通處理，並強調「秉持以顧客為中心的核心精神，漢來會以最誠摯的服務款待每位入住貴賓」。

業界人士私下表示，知名演唱會檔期往往帶動飯店一房難求，520元的價格明顯低於市場行情，後續如何處理相關訂單，仍有待平台與飯店協商，網友則笑稱「有搶到的人真的是天選之人」。

延伸閱讀

高雄休旅車無號誌路口左轉撞百萬紅牌重機 騎士騰空重摔和駕駛雙送醫

瞄準粉絲經濟！KKBOX打造「FANKLUB」一站式追星平台 演唱會票搶先購

高雄南星扶輪社邀少年隊舉辦防詐講座 串起反詐防線

寬宏營收／江蕙演唱會挹注！8月8.7億元創新高 單季可望賺一個股本

相關新聞

吉伊卡哇迷快追！ 台南隱藏版「烏薩奇娃娃收藏展」 排滿超過100隻烏薩奇萌炸、超稀有日版近距離看到飽

吉伊卡哇迷快衝！ 台南隱藏版「烏薩奇娃娃收藏展」 超稀有日版、超過100隻烏薩奇萌炸一次看到飽

哥吉拉現身台北 0.1折住宿快搶！Klook獨家開賣格拉斯麗飯店主題房

以東京新宿巨型哥吉拉頭像聞名的格拉斯麗飯店，把經典怪獸的震撼魅力帶到台灣。哥吉拉已正式登陸格拉斯麗台北飯店，Klook將...

2025國慶晚會住房優惠！ 台中星級飯店每人1010元起 早餐吃到飽只要10元、專屬大巴接駁晚會

2025國慶晚會住房優惠！ 台中星級飯店每人1010元起 早餐10元吃到飽、專車接駁晚會

彰化最新打卡點！ 千坪「芊動親子園區」免費入園 3M爬牆巨貓、三隻小豬萌翻、夢幻雲朵巴士太好拍

彰化最新打卡點！ 千坪「芊動親子園區」免費入園 3m爬牆巨貓、三隻小豬萌翻、夢幻雲朵巴士太好拍

Villa「買一送一」！宜蘭綠舞度假 與水豚、羊駝零距離互動

綠舞國際觀光飯店即日起至2025年12月30日限時推出「Chill Go Villa 買一贈一住房專案」，入住一晚即可再...

全台首座「國家檔案館」來了！全民免費入場 首週限定「時光明信片」藏驚喜 館內空間規劃、免費接駁巴士一次看

全台首座「國家檔案館」來了！「國家檔案館」今(2)日起試營運，首週限定免費領取「時光明信片」，館內空間規劃、免費接駁巴士一次看。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。