國光客運退出南高屏市場 嘉義站長感慨「錯誤政策」是公司虧損主因

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國光客運退出南高屏市場，嘉義站仍是國光重要據點。記者魯永明／翻攝
國光客運近日宣布，8月31日起停駛包含台北—高雄等在內8條南部中長途國道路線，並將墾丁線交由高雄客運與屏東客運接手，班次與票價維持不變。公路局強調旅客權益不受影響，但此舉也再度凸顯國光在南部經營困境。國光嘉義站長謝連仲直言，公司長年虧損並非單純來自市場競爭，而是內部政策錯誤與經營策略失衡所致。

謝連仲臉書貼文感慨，公司昔日獲利豐厚，本可持續壯大，卻因成立多家子公司經營材料與保養業務，反而拖累母公司財務，就像「幾個兒子慢慢吸乾母親的血」，導致每車公里營運成本居全國業界之冠。

謝連仲回憶，過去公路局下屬的台汽客運曾是全國運輸龍頭，2001年民營化後頭幾年業績亮眼，員工還能年年分紅，不少人投入的每股30萬元很快回本。然而高層因收入可觀，開始另闢投資方向，卻缺乏長遠規畫。疫情期間更顯弊病，管理階層「不務正業」，缺乏積極作為，反讓有能力與向心力的幹部陸續離職，最終留下龐大虧損與20至30億元負債。

「最後這些高層無顏面對股東，只能選擇離開。」謝連仲直言，國光今日困境，歸咎於錯誤政策與人為因素，最受傷的反而是一群對公司仍懷抱忠誠的基層員工。

國光南部經營困境由來已久。嘉義地區雖為國光重要據點，經營往返台北及台中的路線，並負責嘉義市區電動公車與市府委託的後火車站先期交通轉運中心。但隨著高鐵與台鐵雙鐵崛起，客源大量流失，轉運中心原本有7家中長途客運進駐，如今僅剩國光、統聯、和欣及員林客運。和欣客運更於今年6月底停駛嘉義—高雄「7502」路線，再次顯示雙鐵分食效應。

儘管挑戰嚴峻，謝連仲仍強調，嘉義站在國光整體版圖具重要地位。特別是市區電動公車載客率表現亮眼，被視為全國典範，也成為公司經營的一大亮點。面對雙鐵優勢壓力，公路客運如何轉型尋找生存模式，仍是外界關注焦點。國光退出南部部分路線，雖保住旅客權益，但反映長途客運業在新型交通格局下掙扎與轉型急迫性。

國光客運退出南高屏市場，嘉義站仍是國光重要據點。記者魯永明／翻攝
