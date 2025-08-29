聽新聞
台鐵中秋連假加開107班列車 9/3開放訂票

中央社／ 台北29日電
因應中秋連續假期疏運旅客需要，台鐵公司今天宣布，自10月3日起至7日共5天，全線加開各級列車共計107班，將於9月3日凌晨0時起開放訂票。

相較於台灣高鐵一次開賣跨越教師節、中秋節及國慶日3個疏運、共18天車票，台鐵則是分階段開放訂票，繼日前已開放教師節連續假期（9月26日至30日）訂票，今天透過新聞稿公告中秋連續假期疏運措施。

台鐵表示，自10月3日起至7日共5天，全線加開各級列車共計107班，其中包含東線實名制列車4班、北半環跨線自強號列車4班、南半環跨線自強號列車5班；另為加強疏運旅客，10月3日至7日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵指出，中秋連續假期車票自9月3日凌晨0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起可於官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

至於東線實名制列車班次，台鐵表示，9月4日凌晨0時起開放設籍花蓮縣與台東縣國民身分證字號U、V開頭或上述兩者配偶及直系血親一親等國民訂票。

