全台烤番薯！高溫範圍擴大至11縣市 桃園新屋飆37.4度

中央社／ 台北16日電
氣象署今天下午更新高溫資訊，擴大高溫範圍至11縣市，北北桃防攝氏36度以上高溫，截至下午2時26分止，以桃園市新屋區37.4度最熱。

各地高溫炎熱，中央氣象署表示，今天白天台北市、新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫機會，而新竹市、新竹縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號，注意36度以上高溫。

根據氣象署網站，截至下午2時26分止，以桃園市新屋區37.4度最熱，其次是新北市三峽區37.1度。

其他縣市部分，台南市柳營區、彰化縣員林市也出現36度以上高溫。

