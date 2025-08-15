快訊

台南遠東香格里拉飯店推「雙夜慢旅」住房專案

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台南遠東香格里拉飯店推出全新「雙夜慢旅・果香老味」三天兩夜住房專案。照片／業者提供
台南遠東香格里拉飯店推出全新「雙夜慢旅・果香老味」三天兩夜住房專案。照片／業者提供

在國內自由行市場持續成長、深度體驗與在地連結成為旅遊趨勢的背景下，台南遠東香格里拉飯店推出全新「雙夜慢旅・果香老味」三天兩夜住房專案。透過與百年餅舖「連得堂餅家」及在地「地旭陽農場」合作，將在地文化品牌與農產加工納入旅宿體驗，讓觀光平台成為連結農業與食品加工產業的新通路。

台南遠東香格里拉指出，「雙夜慢旅・果香老味」三天兩夜住房專案，與台南百年老店連得堂餅家合作，將其手工煎餅納入住房迎賓小點，讓旅客不必排隊即可品嘗府城經典味道。

連得堂創立於日治時期，以蛋、牛奶、奶油、麵粉與砂糖製成的酥香煎餅聞名，入口香濃酥脆。煎餅表面烙印「Lêng tih tông」字樣，原為戰後吸引美軍購買的誤拼臺語店名，如今成為品牌獨特文化符號。至今仍堅持每日現烤，飯店供應原味雞蛋與鹹香海苔兩種輪替口味，職人手作完整保留古早風味與製餅工藝。

另一項迎賓小點，特別與台南在地旭陽農場合作，選用受風災影響及無法上市的水果製成果乾，讓原本可能被棄置的農產品在旅宿平台中獲得新價值。旭陽農場全程採用嚴格的食品安全管理流程，並通過ISO 22000、HACCP 國際食品安全驗證、產銷履歷加工認證及清真 HALAL 驗證，確保果乾製作過程符合國際食品衛生與品質標準。此舉不僅減少農業損耗，也為農戶開拓穩定且高附加價值的銷售通路。

住宿期間，住客可選擇一日在「遠東Café」，享用多樣晨食，並有台南經典小吃如擔仔麵、牛肉湯、鹹粥的自助早餐，將旅宿與地方飲食文化結合，創造差異化住宿體驗。另一日則可自行探索台南的晨間美食，延伸旅程的在地味道。

本專案透過旅宿平台，將百年傳統製餅與現代農產加工結合，形成跨產業合作模式。除了直接帶動農產品利用率與加工產值，也讓文化品牌與農業在觀光通路中被看見，提升地方產業附加價值。

台南遠東香格里拉飯店推出全新「雙夜慢旅・果香老味」三天兩夜住房專案。照片／業者提供
台南遠東香格里拉飯店推出全新「雙夜慢旅・果香老味」三天兩夜住房專案。照片／業者提供
台南遠東香格里拉飯店推出全新「雙夜慢旅・果香老味」三天兩夜住房專案。照片／業者提供
台南遠東香格里拉飯店推出全新「雙夜慢旅・果香老味」三天兩夜住房專案。照片／業者提供

