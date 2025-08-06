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高鐵推樂齡旅遊優惠 博覽會快閃行程最低1350元起

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
「高年級童樂會」1日豐富行，特別推薦「嘉義太平雲梯雲海．故宮南院1日豐富行」。（高鐵提供）
「高年級童樂會」1日豐富行，特別推薦「嘉義太平雲梯雲海．故宮南院1日豐富行」。（高鐵提供）

「2025高齡健康產業博覽會」將於8月8日至10日在台北世貿一館登場，台灣高鐵公司以「高速‧慢活」為主軸，推出多條專為樂齡旅客規劃的高鐵假期行程，盼透過輕鬆便捷的交通及貼心設計，鼓勵長輩走出家門、樂齡出遊。

高鐵公司特別推出「高年級童樂會」系列行程，包括1日豐富行與2日自由行，凡使用敬老票的旅客每人再享200元折扣，並於博覽會現場祭出滿額贈活動，單筆訂單滿1萬元即贈「高鐵假期1,000元旅遊抵用券」乙張。

其中，最受矚目的快閃優惠行程為9月10日出發的「台南蕭壠文化園區．花魁車地景公園1日行」，台北出發的65歲以上旅客僅需1,350元，即可享有高鐵來回車票與一日導覽行程，相當於買票送旅遊，並加贈萬國通路彩繪腰包乙個（市價388元）。行程涵蓋台南多處知名景點，包括花魁車地景公園、萬國通路創意觀光工廠、安平老街、台江學園與蕭壠文化園區等，全程由專人導覽並安排專車接駁，輕鬆飽覽府城文化之美。

此外，「高鐵+行程」的1日遊選擇豐富，如「嘉義太平雲梯雲海．故宮南院1日行」，包含高鐵來回車票、行程接送與導覽服務，每人2,695元起；另有「高鐵+飯店」2日自由行，涵蓋全台14間樂齡友善飯店，例如高雄日航酒店2日行，台北出發每人只需4,610元起，適合家人共遊。

對於想重溫經典旅程的民眾，高鐵假期也推出「日月潭好好玩」系列行程。以「南投日月潭大飯店2日自由行」為例，結合高鐵來回車票、住宿、九族文化村門票及遊湖船票，台北出發每人只要3,980元起；亦可選擇「嘉義阿里山栩悅號．福容voco 2日精緻遊」，包含阿里山森林火車體驗與入住福容voco飯店，每人9,800元起。

博覽會期間，台灣高鐵將於「食衣住行育樂區」設置攤位（B1323），以「搭高鐵．遊台灣」為主題，結合在地文化與永續設計，帶來「美好台灣WAY」互動體驗，旅客拍照打卡有機會獲得限定禮品。現場每日也將於下午2點舉辦旅遊講座，深入介紹多元行程內容，歡迎樂齡族群及民眾踴躍參加。

更多優惠資訊與行程內容，歡迎至「高鐵假期」官網查詢或現場洽詢。高鐵公司也同步祭出首購TGo點數六倍送，邀請全民一同體驗便捷、高品質的樂齡旅遊新生活。

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