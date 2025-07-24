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真航空年度「JIN MARKET」限時開跑！台灣直飛韓國 最低2,283元起

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真航空機票特惠活動開跑，共有兩波適用出發日可選擇。　圖：真航空／提供
真航空機票特惠活動開跑，共有兩波適用出發日可選擇。　圖：真航空／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】真航空年度盛事「JIN MARKET」又來啦！一年僅兩次超殺促銷活動，熱愛韓國的朋友一定要把握！用最划算的價格，出發韓國吧！

活動自即日起至2025/07/25，單程機票最低2,283起，託運行李15kg免費優惠！共有兩波適用出發日，最長可預定至2026年春天，促銷價格甜，附贈行李額度，正在規劃秋冬韓國之旅的遊客，別錯過！賞楓、泡湯或滑雪，現在就下訂（https://www.jinair.com/booking/index）。

第一波：

・出發地：台北（桃園）

・目的地與折扣：首爾／仁川優惠5％，釜山優惠15％，大邱優惠15％

・適用出發日：2025/07/21-10/25（限部分 FLEX～SUPER LOW 票價）

第二波：

・出發地：台北（桃園）、台中

・目的地與折扣：首爾／仁川單程2,483起

・出發地：台北（桃園）

・目的地與折扣：釜山單程2,283起

・適用出發日：2025/10/26-2026/03/28適用。

注意事項：

・優惠票價數量有限，售完為止。

・票價以官網為準，其他條件請參考真航空官網公告。

　欲了解更多資訊，請造訪「真航空」官方網站。

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