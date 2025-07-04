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颱風丹娜絲恐生成 阿里山林鐵7/5至7/8停駛

中央社／ 嘉義縣4日電
阿里山林鐵。（聯合報資料照片）
阿里山林鐵。（聯合報資料照片）

中央氣象署預估明天上、下午會分別發布海上、陸上颱風警報，7日才有望解除。林鐵及文資處今天表示，為維護行車安全，阿里山林鐵從明天起至8日全線預警性停駛。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，明天起全線預警性停駛至8日，後續將視颱風狀況，進行路線巡檢確認安全後，另行公告復駛時間。

林鐵及文資處說，已訂票旅客，可自乘車日起1年內，持車票至林鐵各車站或全台統一超商IBON辦理全額退款。檜意森活村及阿里山林業村將配合嘉義市政府停止上班上課公告休園。

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