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軍人用餐給折扣由業者埋單？經濟部：僅先電話洽詢業者意願「並無強迫」

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
給軍人優惠變強制打折？經濟部商發署表示，僅先電話洽詢業者意願，均充分尊重業者，並無強迫業者參與。圖/本報資料照片
給軍人優惠變強制打折？經濟部商發署表示，僅先電話洽詢業者意願，均充分尊重業者，並無強迫業者參與。圖/本報資料照片

經濟部商業發展署今日表示，有關報載經濟部發函要求餐飲業者配合九三軍人節活動給予軍人用餐給折扣一事，與事實不符。商發署表示，僅先電話洽詢業者意願，均充分尊重業者，並無強迫業者參與，且經濟部也未發函。

商發署指出，國軍官兵的貢獻與付出，值得全體國人的尊敬與支持。基於愛軍、敬軍理念，經濟部尊重在不影響業者經營與商業模式情況下，歡迎業者禮遇軍人。相關辦理方式尚在規劃中。

餐飲業者昨日爆料，接獲經濟部商發署連絡電話，要求配合相關政策給出軍人優惠，不能只是送料理而是一定要做金額折扣。並有餐飲業者證實，商業署希望在9月2日至4日提供用餐優惠。

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