旅遊預訂平台推出網路「不穩就退」新服務！7/31前官方eSIM 10元起

【旅奇傳媒/編輯部報導】從導航、翻譯到發社群，網路是現代旅客出國不可或缺的基本配備！其中 eSIM 因免換卡、即買即用、線上快速開通等便利優勢，越來越受到旅客青睞。根據 Google 搜量顯示，「eSIM」關鍵字近一年成長37%，旅遊電商平台 Klook 今年上半年每個月 eSIM 預訂量皆呈現10～15%的漲幅，顯示市場關注度持續攀升。

旅遊電商平台看見旅客需求，致力打造更安心有保障的上網體驗，全新推出官方 eSIM「不穩就退」服務，凡購買 Klook 官方 eSIM 商品，若實際使用後認為連線品質不穩，只要提供截圖證明，審核通過後即可退款！為慶祝新服務上線，即日起至07/31，訂購官方指定 eSIM「7天總流量1GB方案」，輸入優惠碼【2025ESIM】，享10元起優惠價，也可補差價升級更多天數與流量。優惠涵蓋全球18個熱門目的地，包括日、韓、泰、美國、歐洲等，為暑期出遊提供更靈活可靠的網路選擇。

買官方 eSIM 不穩就退！還有 App 內一鍵開通、24小時中文客服

Klook 全新升級官方 eSIM 服務，強打使用後「不穩就退」；訂單確認後180天內，未使用流量前也可免費取消、全額退費。更支援吃到飽不降速，僅需在 Klook App 上一鍵開通，抵達目的地後即可立即啟用，過程中不需額外掃 QR Code，也不必擔心實體卡不見等問題。若落地後遇上疑問，也可透過24小時 LINE 中文客服聯繫處理。從購買到售後，都為旅客提供最安心的上網體驗。

除了 Klook 官方 eSIM 10元起優惠，即日起至07/31透過 Edenred App 內 EdenPass 訂購 Klook 全球飯店商品，前100名用戶可獲得 Klook 日、韓、港、泰官方 eSIM 0元優惠碼，內含7天總流量1GB，購買時亦可補差額升級其他流量方案。除享 Klook酷幣外，加碼再享訂房 Edenpoint 3%好康回饋。

暑假出遊不只上網省，行程體驗同樣超優惠

08/26前，再祭出旅遊體驗週週「137最便宜」促銷，於每週一、三、日釋出超殺價格！每週一主打「熱門景點買1送1」，包含日本環球影城、釜山通行證等超夯商品；每週三全站商品低至3折起，每週日再享全球行程、體驗與租車7折起，讓旅客暑假旺季出遊準備更輕鬆、玩得更盡興！

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