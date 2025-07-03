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機票變貴！3家國籍航空7月7日起調漲燃油附加費

中央社／ 台北3日電
因應國際油價漲勢，3家國籍航空調漲燃油附加費。示意圖／ingimage
因應國際油價漲勢，3家國籍航空調漲燃油附加費。示意圖／ingimage

因應國際油價波動，3家國籍航空宣布，自7月7日起調漲燃油附加費。短程線將從15美元（約新台幣433元）調升至17.5美元（約新台幣505元），長程線則從39美元（約新台幣1125元）調升至45.5美元（約新台幣1313元）。

國籍航空公司國際航線燃油附加費的收取標準，係依據中油公司公告的國際航空燃油牌價變化調整，並報請民航局備查。

中油今年7月公告，航空燃油平均每桶價格為92.99美元（約新台幣2684元），基準油價則為每桶40.00美元（約新台幣1154元）。

因應航空燃油價格上漲，3家國籍航空公司宣布，自7月7日起調漲燃油附加費。短程線由15美元（約新台幣433元）調升至17.5美元（約新台幣505元），長程線由39美元（約新台幣1125元）調升至45.5美元（約新台幣1313元）。

華航表示，每運送一名長、短程航線旅客，新增燃油成本支出分別為191.49美元（約新台幣5527元）與41.29美元（約新台幣1191元）；扣除燃油附加費後，自行吸收部分分別占76%與58%。

長榮航空指出，每運送一名長、短程旅客，新增燃油成本支出分別為250.48美元（約新台幣7229元）與41.92美元（約新台幣1209元）；扣除燃油附加費後，自行吸收部分分別占82%與58%。

星宇航空則表示，每運送一名長、短程旅客，新增燃油成本支出分別為98.46美元（約新台幣2841元）與19.46美元（約新台幣561元）；扣除燃油附加費後，自行吸收部分分別占75%與52%。

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