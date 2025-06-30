暑假首日迎漲聲！科博館、科工館調漲門票 7月起貴20元

7月1日是中小學暑假第1天，位於台中市的自然科學博物館和位於高雄市的科學工藝博物館明天起調漲門票，展示場或展示廳門票自新台幣100元調漲為120元。

國立自然科學博物館展示場票價39年未調漲，為反映營運成本、維持參觀品質，科博館5月公告，7月起展示場全票票價自100元調漲為120元，恐龍卡辦卡費由每張300元調漲為360元。

另外，科博館12歲以上學生與20人以上一般團體票，自7月起由70元調漲為90元；20人以上學生團體、6歲以上未滿12歲兒童及65歲以上長者（假日）由50元調漲為60元。

科學工藝博物館6月中旬在官網公告，預計7月1日起調整收費標準，展示廳全票由100元調整為120元，學生票及20人以上一般團體票由70元調整為90元，20人以上學生團體票、65歲以上長者（假日）票由50元調整為60元，年卡由300元調整為360元。