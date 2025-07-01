2025暑假去哪玩？劍湖山優惠全攻略：一票水陸暢玩、氣墊樂園、住宿優惠總整理

圖／劍湖山世界 提供

2025放暑假，就是要玩樂無極限！劍湖山世界主題樂園直接升級開趴，全新主題「Fun浪一夏」大手筆推出超值優惠、水陸雙樂園設施、限定氣墊濕樂園統統到位，最誇張的是，憑畢業證不限年份，原價1199元門票砍到骨折變399元，一次暢玩水陸雙樂園。還在想暑假要怎麼玩？這篇劍湖山攻略幫你精準畫重點！

一張畢業證，值回三倍票價！399元暢玩一整天

無論是今年剛畢業的青春少年，還是多年前「出社會」的資深畢業生，7月31日前只要有畢業證書（不限年份），就享劍湖山超狂門票優惠399元暢玩水陸雙樂園！比起原價1199元，直接省下快800元，全台唯一水陸一票暢玩，完全是學生黨與家庭旅遊的夢幻首選。

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每30分鐘來一波！600秒維京巨浪你撐得住嗎？

想挑戰「全台最狂的造浪池」？來小威の海盜村的維京巨浪就對了。這裡每30分鐘就會爆發一次600秒超強浪花，八種浪形變化一波接一波，站不穩、濕到底是日常。

如果你幻想過在人工海浪裡大喊「衝啊～」，這裡給你實現願望的機會。更有大碗公、龍捲風、大船塢等經典水設施，絕對不能錯過！別忘了帶好泳裝、固定墨鏡，這裡絕對是會讓你「玩得帥、也濕得徹底」的必玩地點

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氣墊濕樂園限時登場，親子專屬的瘋狂放水日

暑假限定加碼的「氣墊濕樂園」，是今年夏天最涼、最滑、最放電！！總長45公尺的超長滑道、水池與短滑道組合，整區就是為了讓大家「瘋狂滑、盡情濕、放心嗨」。

不論是爸媽帶小孩，還是一群大學生朋友組團來玩，這區都能讓你忘記手機、放掉包袱，整天泡在水裡笑到不行。最佛的是——免加價、憑票就能玩，真正做到玩到飽！

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國際表演水戰派對，這場表演你得自己「參一腳」

不是每場表演都只能在旁邊拍照鼓掌，劍湖山暑假限定的「國際表演水戰派對」就是要你親自參與！來自海外的專業表演者不只會跳、會演，更會把你拉進戰局，一起「濕身應戰」。

整場秀超有臨場感，從噴水槍、水桶到整桶潑，現場濕到最高點。這不是看秀，這是參加秀，還是會全身濕的那種！

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尖叫無底洞再登頂，挑戰心臟的極限瞬間

真正的勇者，請移駕到必玩全台唯一水上自由落體「尖叫無底洞」。這個被《網路溫度計》票選全台最刺激的遊樂設施第一名的裝置，只需要一秒鐘，就能讓你直墜兩層樓高，心臟直接跳到喉嚨！那種失重感，連旁觀者都忍不住驚聲尖叫。

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喜歡極限挑戰的朋友，這裡一定是你的主場。搭配「全台最刺激三飛」飛天潛艇G5、衝瘋飛車、擎天飛梭三大飛行系設施，玩上一整天還意猶未盡。

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玩不夠？住一晚再戰！住房專案超划算

如果你已經打算玩兩天一夜，那一定要鎖定劍湖山渡假大飯店的住房專案。這個方案包含住宿、門票、還有蔚藍西餐廳的餐飲體驗，一次搞定吃住玩，不用煩惱接駁與行程安排，最低只要4280。

無論是家族旅行、朋友畢旅還是情侶約會，住進去就是「放空」與「電力回充」的開始，第二天起床還能繼續挑戰沒玩到的設施！

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氣墊濕樂園、水戰派對、悠閒度假一次玩到瘋！

不誇張，今年的劍湖山暑假活動根本是樂園界的「全包式旅遊」代表。399元門票暢玩水陸雙園、氣墊濕樂園、國際濕身水戰、超強造浪、驚聲尖叫的無底洞……玩完真的會喊一句：「我還想再來一次！」

不論是畢業生想來趟青春回憶殺，還是家庭計畫出遊放電，這個夏天，劍湖山世界主題樂園都是今年最值得收藏的一站！

劍湖山主題樂園「Fun浪一夏」活動介紹：https://reurl.cc/8D19DR

劍湖山渡假大飯店暑假住房專案：https://reurl.cc/YYZ3Yx