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旅客注意…陸禁攜帶「無3C標識行動電源」搭機 不符規定產品直接扣留

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸民航局禁止旅客攜帶無3C標識行動電源上機，今起正式實施。示意圖／ingimage
大陸民航局禁止旅客攜帶無3C標識行動電源上機，今起正式實施。示意圖／ingimage

大陸民航局禁止旅客攜帶無3C標識行動電源上機，今起正式實施。從媒體報導及旅客分享來看，各家機場的提醒標示和安全檢查的設置不盡相同，有的至少會檢查兩次，有的則是在經過正式檢查前會被多次提醒。

今年以來，大陸連續發生多起旅客攜帶的行動電源（陸稱充電寶）等鋰電池產品在機上起火冒煙事件，大陸民航局26日發布緊急通知，自6月28日起，禁止旅客攜帶沒有3C標識、3C標識不清晰、被召回型號或批次的充電寶乘坐大陸境內航班。

《香港01》記者27日率先實地走訪甘肅蘭州中川機場，發現遊客幾乎每個行動電源都會被單獨檢查。有現場工作人員透露，28日起，沒有3C標識的國產行動電源一律不可以飛國內航線，但如果是飛境外（含港澳台）則沒關係。另外，如果行動電源產自海外且在海外購買，則可以攜帶飛大陸境內外航線。

《新京報》28日報導，上海虹橋國際機場T2航站樓內在航廈入口安檢處、報到區域以及安檢通道等顯眼位置，均增設「充電寶新規」告知牌，明確提醒旅客哪些行動電源不能帶上飛機。

航廈入口的安檢處設有一個「充電寶自棄筐」，是提醒旅客檢查自己的行動電源是否符合新規要求，如果不符合可以選擇自棄或者由家人、寄快遞等方式帶回，避免進入安檢區域後再退出來。

現場工作人員透露，僅28日航廈開放至早上8點多，現場已收集了3大筐旅客自行放棄攜帶的行動電源。

湖北《長江雲新聞》則採訪到一位今天上午武漢天河國際機場辦理乘機手續的鄧女士。她表示，辦理完行李托運後，乘客需要先經過專門檢查行動電源的安檢環節，才能進入常規乘機安檢區域。所有包內攜帶的行動電源都會被檢查，無3C標識會直接被扣留，而通過檢查的則會貼上已檢標識。

另一位今天在北京首都機場T3搭機的大陸網友分享，今天一到報到窗口就看到新的標示，前往安檢的路上會有工作人員舉牌子提醒，安檢放托盤的時候工作人員會看一眼檢查，過安檢機器後出來又會有人看一次，合計總共5次提醒。

大陸網友分享，北京首都機場T3的報導櫃檯已放上攜帶行動電源的搭機注意事項。圖／取自微博
大陸網友分享，北京首都機場T3的報導櫃檯已放上攜帶行動電源的搭機注意事項。圖／取自微博
新規實施首日，武漢天河國際機場已有一大堆行動電源被攔。圖／取自長江雲新聞
新規實施首日，武漢天河國際機場已有一大堆行動電源被攔。圖／取自長江雲新聞

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