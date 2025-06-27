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山下智久現身台北街頭！一票網友狂曬偶遇照　Threads瞬間被洗版

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
圖／翻攝自山下智久IG
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日本實力派男星山下智久近日悄悄現身台北，掀起粉絲熱烈討論。自6月25日起，陸續有民眾在中山、大稻埕、松山、信義與新開幕的嘉佩樂飯店等地直擊男神身影，親民的他來者不拒，與粉絲自拍合影的畫面不斷在Threads等社群平台曝光，讓網友笑說：「走在街上要抬頭看，說不定身旁就是山下智久！」

據《鏡報》報導，此行由主持人阿Ken親自陪同，兩人緣起於2023年底周杰倫的大巨蛋演唱會，當時初次結識便一拍即合，並約定未來在台灣相聚。阿Ken也不負承諾，親自帶山下遊歷台北各大地區，並盡地主之誼，安排他品嚐道地美食。行程中，兩人一同造訪人氣老店「施家麻油腰花」，還大啖麻辣鍋。

圖／翻攝自山下智久IG
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山下智久也在IG限時動態上貼出甜甜圈照片，大方幫忙宣傳阿Ken經營的甜甜圈店「GooDonut」，並以日文寫下「台灣美食」，展現私交好情誼。這間甜點店過去因爆餡內餡與排隊人潮備受矚目，就連周杰倫也曾公開推薦，這回再獲男神背書，引發新一波打卡熱潮。

值得一提的是，山下智久先前在社群曾分享過來自日本的人氣甜甜圈品牌「I'm donut?」，該品牌近期也將由富錦樹集團引進台灣，預計插旗台北敦化南路，甜點緣分延續至台灣。

山下智久自2003年出道至今，主演《求婚大作戰》、《空中急診英雄》、《神之雫》等多部日劇爆紅，擁有橫跨亞洲的高人氣。即便身為國際巨星，依舊毫無架子，這次來台親自體驗庶民小吃、街頭踩點，更親切與民眾互動，讓粉絲大讚「超接地氣」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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