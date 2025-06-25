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尹到怡用餐風波再發聲列3點回應 「捐5萬給澎湖」盼事件別再擴大

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
尹到怡長居台灣，常分享在台旅遊影片。圖／擷自IG／yxxndoi_
尹到怡長居台灣，常分享在台旅遊影片。圖／擷自IG／yxxndoi_

韓女團FANATICS成員尹到怡日前分享和台灣成員李家儀到澎湖旅遊影片，遭店家老闆言語挑釁，老闆反擊指是對方態度有問題，而網友一度質疑影片有剪輯？風波延燒，尹到怡23日於Threads發聲回應否認剪輯，今（25）日再於社群發聲，以3方面回應風波，並表示她只是想分享在該餐廳的不愉快經驗，澎湖有很多親切的人，希望事件不要擴大到整個澎湖。

尹到怡今再發文，針對到場時間、影片是否剪輯、老闆被拍攝不悅三方面說明。她表示，依GOOGLE資訊顯示該店家營業時間至深夜12點，而她們到達時為21點多，離開時約23點左右，並非老闆所言超過12點。且她們有詢問使否可用餐，老闆當下也未表明已打烊，若當下老闆言明已結束營業，她們就會另尋他店。

說明到場時間後，尹到怡再就影片剪輯回應，她直言「並沒有剪輯成只對我有利的版本」，她表示因經過了之前的對話後不想再拍攝與老闆對話過程，所以就先暫停，等餐點上了再拍攝用餐畫面，然而正當她要重新錄影時，老闆卻突然生氣而把食物收走，但其實沒錄到的對話也沒有什麼特別內容。

此外，尹到怡坦言老闆台語與中文夾雜著講，所以她們聽不太懂，只能禮貌微笑，卻被對方說「笑什麼」，即便如此，她們也僅持保持笑容未特別回應，尹到怡直言：「這部分我跟家儀完全記得，我們認為就是老闆喝很醉。」

而對於拍攝讓對方生氣，尹到怡道歉，她解釋只是想記錄到澎湖旅遊行程，打招呼聊天時老闆也知道她是YouTuber，當時她並不知道對方不悅，也稱若當下對方明確表示不要拍攝，她會馬上停止錄影。

尹到怡直言沒預料到會引起這麼大風波，對上升到整個澎湖她感到很抱歉，表示這裡有很多親切的人，未來也想再帶親友來，而她長居台灣，也表示知道台灣很非常多好人，也因如此，她才在台灣適應得很好。

最後，她表示會捐5萬元至澎湖家扶基金會，並再次對其他受影響店家，或整個澎湖感到抱歉。網友紛紛留言安慰鼓勵她，希望她繼續拍更多好看的影片，而尹到怡也在聲明中表示她會繼續分享美食、風景、日常生活。

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