放假要去哪裡玩？十大「懶人露營地」人氣揭曉 免搭帳優雅入睡

輕鬆坐擁山林美景的奢華體驗！

炎炎夏日最適合到山中避暑！夏天和家人或三五好友一起上山露營，是許多人嚮往的旅遊行程，不過和一般出遊比起來，露營需要許多裝備，事前準備也較為繁雜，因此近年來開始興起「懶人露營」，讓人不用花錢買設備、費心準備一切也能體驗露營。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出全台網路討論度最高的10大懶人露營地，一起來享受輕鬆不費力的露營吧！

懶人露營不只不用事先搭帳篷，能夠擁有漂亮寬敞的狩獵帳、宮廷帳、星空帳等，帳篷內也十分舒適，許多露營地的帳篷內還會有舒適的床舖，有些甚至會附上可口的餐點及多項娛樂設施，打造慵懶高級的露營之旅，也因此出現結合「glamorous」（奢華）和「camping」（露營）的新詞彙「glamping」（豪華露營、奢華露營）。除了帳篷外，露營車的形式也非常受歡迎，你喜歡什麼樣的懶人露營呢？

NO. 10 橘舍三食 Orange Farmhouse

橘舍三食 Orange Farmhouse提供

位置：苗栗縣卓蘭鎮西坪路43-15號

官方網站：橘舍三食Orange Farmhouse（FB）、橘舍三食OrangeFarmerlife

位於苗栗卓蘭，主打免搭帳的「帳篷旅館」豪華露營體驗，經營寵物友善，企業包場，營隊活動，在地農特產等特色。園區提供波西米亞風的夢幻帳篷，給人宛如身處異國的度假氛圍；除了帳篷外，也有露營車可供選擇，採用有「露營車界勞斯萊斯」之稱的Airstream頂級露營車，內有雙人床、獨立衛浴、餐桌、流理台和冰箱。不管是唯美帳篷還是高級露營車，都讓人輕鬆無負擔地走入大自然，能夠來一場優雅的露營體驗。

此外，橘舍三食也提供一泊二食，園區內的山里廚房有當季蔬食搭配柴燒的無菜單料理，柑田工作室以在地農村水果製作可口甜點，更有OrangeCafe餐車帶來在山林間喝咖啡的悠閒體驗。奢華絕美的設施加上精緻美味的餐食，讓橘舍三食成為許多人的懶人露營首選，這裡更是實境節目《光露營就很忙了》的拍攝地之一，吸引許多人前往朝聖，網友分享「整體環境佈置得很美，很好拍」、「夜晚星空超美，營主親切熱情，提供各種協助，是放鬆身心的絕佳選擇，會想再來」、「無菜單晚餐料理也很好吃」、「露營車住起來很舒適，活動安排也很好玩」。

NO. 9 瀾音悠悠 Lanvillage

瀾音悠悠提供

瀾音悠悠提供

位置：新竹縣尖石鄉

官方網站：瀾音悠悠（FB）

「瀾音悠悠」位於新竹尖石鄉的山林間，鄰近內灣老街，屬於低海拔露營區，是結合自然療癒與豪華體驗的營地。露營地提供寬敞高級的太空艙，尊爵太空艙內有2大床、沙發、麻將桌及獨立衡浴設備，提供免搭帳的未來式露營體驗，特別適合親子家庭與寵物友善旅客前來體驗。

營地擁有絕佳山景視野與豐富生態，栽種櫻花、桃花、杏花、番石榴與楓樹，每年四至五月可見天然熟成的桃李果實，八月則是野生番石榴盛產期。各種昆蟲如獨角仙、鍬形蟲、螢火蟲與蝴蝶常見其間，是進行生態觀察與自然體驗的絕佳場所。太空艙的大面落地窗讓人在舒適的環境親近自然綠意。除了住宿體驗，園區也設有餐廳，提供炊煮空間及自助式早餐，還有誠實商店、桌遊等，既可以放鬆身心、探索山林文化，也能與親友盡情同樂，網友分享「很chill的環境」、「離台北市只要1小時30分就可以遠離塵囂親近大自然，轉換成露營模式」、「環境整理得很乾淨，又可以親子接近大自然」。

NO. 8 牛仔星村 COWBOY STAR VILLAGE

翻攝FB／牛仔星村 豪華露營 - 桃園埔心牧場

位置：桃園市楊梅區幼獅路一段439號

官方網站：牛仔星村 豪華露營 - 桃園埔心牧場（FB）

牛仔星村位於知名旅遊景點埔心牧場內，地點鄰近市區，讓人不用長途跋涉也能走入大自然中體驗露營。營地提供車屋形式的豪華牛仔帳篷，內有舒適的空調設備、床舖、乾溼分離衛浴，並且直接面對著一片大草坪，入住之後心情馬上跟著開闊起來。

除了可以免設備進行露營外，由於位在埔心牧場內，因此也有各式各樣豐富的活動可以參與，像是小豬／小羊賽跑、擠牛奶、趕羊秀、動物餵食體驗、天鵝船遊湖等等。在這裡不只有方便的懶人露營，還可以直接在牧場裡大玩特玩，省去安排活動行程的心力，成為許多家庭帶小孩露營的好選擇，「適合平常忙碌的社畜們來這邊放鬆」、「住宿費用包含牧場費用、動物餵食費用還有三餐真的很超值」、「交通非常方便，交流道下來就到」。

NO. 7 峇嵐杉丘 Balan Hill Glamping

翻攝FB／峇嵐杉丘 Balan Hill Glamping

位置：南投縣魚池鄉文正巷2之6號

官方網站：峇嵐杉丘Balan Hill Glamping（FB）、峇嵐杉丘Balan Hill Glamping官方網站｜台灣奢華露營第一品牌

以「台灣奢華露營第一品牌」為名的峇嵐杉丘號稱「大自然裡的五星級飯店」，露營地提供浪漫的網美風星空帳（寵物友善）、豪華舒適的馬車帳，並且還提供乾溼分離加上免治馬桶的獨立衛浴，以及一泊三食菜單；整個園區採管家式服務，讓人在露營時有著彷彿入住高級飯店的奢華體驗。

有著大面透明落地窗的星空帳是非常熱門的房型，不只拉近與大自然的距離，帳篷擺設加上美景也超級好拍。此外，園區還提供DIY手作體驗，以及客製化需求，不管是慶生、求婚還是紀念日等重要時刻都能夠在這裡留下深刻又美好的回憶。整體華麗浪漫的風格吸引許多年輕族群入住，成為熱門打卡懶人露營地，「帳篷氣氛感十足，適合想體驗露營又不想麻煩的人」、「端午節去露營，有手作粽子的擴香石，超級可愛」、「晚餐很豐盛，房間很舒服，服務人員很親切，有很多活動」。

NO. 6 自然圈農場 LoFi Land

自然圈農場 LoFi Land提供

自然圈農場 LoFi Land提供

位置：苗栗縣卓蘭鎮西坪36-20號

官方網站：自然圈農場LoFi Land（FB）、LoFi Land 自然圈農場官方網站

青年打造的新世代休閒農場，打造的一處美學烏托邦，分為「曠野沙漠圈」、「溫帶森林圈」等兩種不同風格。沙漠圈有龍舌蘭、蘆薈、仙人掌等多肉植物，打造加州Joshua tree National Park風格；森林圈則有黃楓、松柏圍繞，給人宛如步入森林的蓊鬱綠意；兩種不同的絕美風格，推廣五感體驗，全園區不使用化肥、殘留農藥，讓「親子」、「寵物」皆能安心奔跑、嗅聞大地的氣息，讓自然圈成為受歡迎的網美懶人露營景點。

營地每圈只會接待一組客人，將近100坪私人包廂，確保隱私及舒適的露營體驗，除了4至6個內含2張雙人床的帳篷外，還有獨立起居客廳空間及桌椅、獨立乾溼分離衛浴，更有溫泉池可以使用。精心打造的白色雲朵帳篷搭配上燈飾，在山林間營造出獨一無二的浪漫氛圍，讓自然圈成為求婚、慶生、性別派對、戶外婚禮的熱門選擇；網友討論「荒野森林系的露營風格真的好喜歡」、「從環境到服務，都能感受到營主與團隊的用心與努力」、「獨立性高又安全，讓人可以完全放鬆享受大自然」。

NO. 5 叢林開始Glamping

翻攝叢林開始Glamping-桃園店

桃園店：桃園市龍潭區德湖街369號

苗栗店：苗栗縣頭屋鄉仁隆87號

官方網站：叢林開始Glamping-桃園店、叢林開始Glamping-苗栗店

主打懶人露營的叢林開始在桃園、苗栗皆有營區，也有不同的風格及特色。桃園店為舒適的網美風格，有絕美的棉花雲朵風、夢幻叢林星空夜景房，甚至還設有純白網美風化妝區；此外，戶外也有星空景觀陽台、露天戲水池、草皮區、叢林星空寵物房，還有網美漂浮早餐、森林營火、星空電影院等等，南洋風的療癒度假空間不只能讓人放鬆也超級好拍。

苗栗店則為較貼近大自然的山林氛圍，有花語叢林風、南洋叢林風等不同的帳篷可以選擇，也設有寵物友善區；更有「叢林酒吧」讓人能夠在露營時小酌，是一大亮點。桃園店、苗栗店皆有DIY手作課程、KTV、電動麻將桌等娛樂設施，不同的浪漫風情及同樣豐富好玩的設備讓這裡成為網美露營的熱門選擇，「這邊很網美，行程都排滿滿，很適合拍照」、「夜晚的調酒微醺真的很chill，早上有網美的漂浮早餐」、「非常寵物友善的露營區，還有KTV可以唱、有泳池可以給小孩玩，假日有營火晚會跟電影可以看」。

NO. 4 詩情花園渡假村

詩情花園渡假村提供

詩情花園渡假村提供

位置：嘉義縣中埔鄉社口村社口1號

官方網站：詩情花園渡假村露營車－阿里山下（FB）、詩情花園渡假村

號稱全台最多露營車的渡假村，園區目前有39台。位於阿里山腳下，距離嘉義市區只需20分鐘的車程，既可以有清雅幽靜、綠樹環繞的自然環境體驗，想要前往鬧區觀光也非常方便，是動靜皆宜的度假營區。營地提供豪華露營車住宿體驗，讓想要露營的人不必準備任何裝備就能輕鬆入住。

露營車提供海盜王號、粉紅主題、百合花、玫瑰花、紫羅蘭、櫻花、杜鵑、茉莉花、鬱金香等多種不同主題風格，不只內部設備舒適，色彩也非常繽紛。此外，渡假村內也有園區活動可以參加，以及溜滑梯、沙池等簡單遊樂設施，還提供Buffet、烤肉、風味套餐及酒吧等餐飲選擇，非常適合一家大小前往露營同樂。只要園區有住滿30位客人，就會舉辦約一個小時的晚會活動，有大公仔娃娃熱舞秀、魔術表演、放天燈、仙女棒大放送， 假日限定的煙火秀。網友討論「很適合親子的地方」、「舒服的露營車，有腳踏車、遊戲室、溜滑梯等，晚上還有放煙火、魔術秀、放天燈等活動，帶小孩到這裡就不用再出門了」。

NO. 3 山Chill

翻攝FB／山Chill glamping

位置：苗栗縣造橋鄉

官方網站：山Chill glamping（FB）、山chill

山chill位於苗栗造橋的山林秘境，將豪華露營與保留原始地貌的自然環境結合，園區佔地超過3,000坪，共有10個帳篷及5台露營車，整體採取管家式服務，並且還有無邊際戲水池、露天電影院、室內遊戲室、射箭籃球場等多樣休閒設備，在山林間帶給人獨一無二的奢華露營體驗。

除了得天獨厚的自然環境及多樣設施外，山chill的帳篷也是一大亮點，絕美的星空帳分為京都、曼谷、波西米亞、ModernArt、峇里島、地中海、墨西哥、西班牙、Barbie、愛麗絲夢遊仙境等不同風格，10頂帳篷每一個都有各自的特色，搭配落羽松冥想池、玻璃鋼琴屋、酒吧、星光電影院、營火區等唯美設施，入住後就像步入森林仙境，能夠感受到悠閒靜謐的美好氛圍，「園區與星空帳篷都很漂亮，無邊際戲水池還可以玩到晚上」、「一進園區就感覺氛圍滿點真的chill，場景佈置看得出來有在用心」、「靜謐，悠閒，你要high或是好好享受慢生活都可以」、「連靈魂都被療癒了」。

NO. 2 天成逸旅－朋趣豪華露營

翻攝FB／天成逸旅-朋趣豪華露營

天成逸旅-朋趣豪華露營提供

Bon Chill Glamping by Cosmos Oasis

位置：桃園市龍潭區悅華路100號

官方網站：天成逸旅-朋趣豪華露營 Bon Chill Glamping by Cosmos Oasis（FB）、天成逸旅-朋趣豪華露營Bon Chill Glamping By Cosmos Oasis

想像被綠意與松鼠相伴，晨光灑進窗前，就是天成逸旅－朋趣豪華露營的日常；「朋趣」為天成飯店集團全新推出的豪華露營品牌，名字取自松鼠的台語發音「phòng-tshí」，鄰近桃園高爾夫球場，擁有70%綠地與豐富生態，打造結合自然景觀與時尚露營車的「樂高球 旅朋趣」主題露營區。除了露營體驗外，還設有戶外兒童遊樂區及高爾夫球體驗活動，希望能開啟大眾對於奢華露營與風格度假的無限想像。

露營車內設有獨立衛浴、舒適床寢與智慧設備，一泊四食全包式服務讓旅人輕鬆體驗免搭帳的懶人露營。園區內還有星空電影院、池畔酒吧、戶外遊戲區，並有專屬智能松鼠管家陪伴。整體環境以木質設計融合自然光影，打造溫潤放鬆氛圍，還能夠打高爾夫球，是非常特別的懶人露營體驗。主打一卡皮箱輕鬆入住，午後拎起野餐籃，在藍天下享受輕奢午茶時光，傍晚親手烤海陸盛宴，夜裡在星空下看場露天電影，再來碗熱騰騰的泡麵宵夜療癒收尾。翌日清晨，由栗比管家親送早餐箱。網友討論「由露營區、飯店、高爾夫練習場與高爾夫球場所組成的複合經營生態，喜歡高爾夫的朋友會覺得很對味」、「一泊四食，晚餐早餐都是自己料理，很有露營感，每餐都吃很飽，小朋友玩樂的東西也很多不無聊，整體住起來很舒適」。

NO. 1 蟬說系列 CHANCHUO

翻攝FB／蟬說：山中靜靜 Immersion Glamping

蟬說：暖硫－台北市士林區菁山路101巷71弄16號

蟬說：霧繞－新竹縣五峰鄉桃山村白蘭298之3號

蟬說：霧語－新竹縣五峰鄉白蘭315-5號

蟬說：山中靜靜－台中市太平區山田路218號

蟬說：溪頭生態露營區－南投縣鹿谷鄉森林巷9號

官方網站：蟬說

「蟬說」系列營地為全台知名的懶人露營區，目前在台北、新竹、台中、南投皆有營地，以讓世界看見台灣土地的美麗為宗旨，希望能透過放鬆悠閒的glamping，讓人走入台灣的山林之間，放慢腳步、靜下心來體會那份寧靜又自適的美好。除了溪頭生態露營區為自搭帳之外，台北陽明山的暖硫、新竹五峰鄉的霧繞及霧語、台中太平群山的山中靜靜等營地皆為免搭帳的懶人露營形式，讓人能夠無負擔地感受自然之美。

蟬說不只整體品牌形象及名稱給人一種唯美的感覺，營區的帳篷也是優雅浪漫的風格，雅緻的露營地讓人跟著放空身心靈，在慢生活中靜靜會山林間的溫度、氣味與光影，也會根據不同營地的特色提供風味餐食及賞螢、野餐、煮茶、泡湯等活動，非常適合想要用心感受大自然的露營新手，「入住霧繞寵物友善房，覺得豪華露營能和寵物一起真的非常棒」、「正好遇到豐收地帳篷區的櫻花盛開，雲霧繚繞，非常朦朧浪漫」、「第一次來這裡真的很像被叢林包圍的感覺，越晚越有霧繞的氛圍」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年05月28日至2025年05月27日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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《網路溫度計DailyView》

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