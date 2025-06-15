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2025「台北親水節」要來了！免費入園攻略必看 最清涼「6.5米滑水道」限時開放 一日限定「地下水宮殿+博物館」探秘朝聖去

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／自來水園區粉專
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暑假將至，2025「台北親水節」也即將開幕，不僅在開幕當日能免費入園，還有一系列精彩活動，最強亮點「兩大滑水道」更是限定開放，夏日必衝活動資訊一次看。

圖／自來水園區粉專
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每年夏日就等這一波！2025「台北親水節」將於6/28在自來水園區盛大開幕，開幕日(28)當天開放免費入園邀請民眾共襄盛舉，園遊會更自上午10點起開跑，集結各式餐車、文創市集及互動攤位，現場還有視障按摩體驗、造型氣球互動、街頭藝人表演等豐富活動一網打盡。

今夏最清涼亮點「兩大滑水道」亦自6/28起至7/13限定開放，不論是繽紛夢幻「冰淇淋滑水道」還是高達「6.5公尺螃蟹滑水道」，都讓人意猶未盡，玩到不想回家。

圖／自來水園區粉專
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自來水園區ｘ《100%哆啦A夢任意門遊台北》，在博物館設有打卡點。圖／自來水園區粉專
自來水園區ｘ《100%哆啦A夢任意門遊台北》，在博物館設有打卡點。圖／自來水園區粉專

而8月首週迎來「原民週」，8/1至8/10週末假日能欣賞原住民團體帶來的表演音樂與舞蹈；8/1至8/10，出示原住民族身分或穿戴原民元素裝飾可享免費入園。8/8父親節則有小孩入園享「兩位陪同家長」免費入園。

圖／自來水園區粉專
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另有「好水探秘親子體驗團」為8/17一日限定，走進話題度超高的「地下水宮殿」－觀音山蓄水池及自來水博物館，滿足你的探索欲！此外，陪伴大家20年的經典「水鄉庭園」預計在9月進行更新，同步推出「再會水鄉庭園」攝影活動，有機會抽中一年免費入園資格，詳情請關注自來水園區官方FB

2025台北親水節 開幕資訊

親水節活動期間：2025/6/28～8/31

開幕日活動時間：6/28 上午10點至下午17點

活動地點：自來水園區（台北市思源街1號）

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