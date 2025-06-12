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暑假海島旅遊開戰！星宇航空直飛宮古島 台灣虎航飛往濟州島、石垣島

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
迎海島旅遊熱潮台虎將開航桃園-石垣島、台中&高雄-濟州島航線。台灣虎航提供
迎海島旅遊熱潮台虎將開航桃園-石垣島、台中&高雄-濟州島航線。台灣虎航提供

隨著暑假旅遊旺季即將來臨，星宇航空、台灣虎航瞄準海島度假商機。星宇航空直飛「東亞馬爾地夫」宮古島8月22日首航；台灣虎航6月底起陸續開航高雄-濟州島、台中-濟州島，以及桃園-石垣島等航線。

為迎接暑假旺季需求，星宇航空針對熱門東北亞航點進行增加班次。日本沖繩航線方面，台北出發航班自8月至9月初，將由每週7班增為每週10班；台中出發航班則自8月至10月期間，由每週6班增為每週10班，提供旅客更具彈性的出行選擇。

星宇航空更看好暑假玩水商機，距離沖繩本島僅一小時航程的宮古島，因擁有晶瑩剔透的蔚藍海水與絕美白沙灘，被譽為「東亞的馬爾地夫」。星宇航空於8月22日新開宮古島市/下地島航班，成為首家直飛下地島的國籍航空公司，並於即日起全面開賣，下地島航線將以A321neo客機飛航。

台灣虎航表示，到7月不只台灣虎航營運直飛日本的航點將擴增至23個外，台灣虎航也成為市場上唯一提供北、中、南三地直飛韓國濟州島的國籍航空，以滿足市場需求，也能讓民眾盡情享受異國海島的碧海藍天！

台灣虎航則是瞄準石垣島和濟州島這兩個海島但風情迥異城市加碼布局，考量這兩個城市各自擁有眾多愛好者。位於日本沖繩縣的石垣島，以其湛藍清澈的海水、潔白的沙灘、豐富的海洋生態和獨特的亞熱帶風光聞名，是許多人心目中的度假天堂。而濟州島則是韓國最大的島嶼，亦是世界自然遺產，以其獨特的火山地貌、壯麗的海岸線、豐富的自然景觀聞名，最近更因人氣韓劇《苦盡柑來遇見你》而再掀起一波觀光熱潮。

台灣虎航高雄-濟州島航線預計6月30日開航，開航初期每週營運4班；台中-濟州島航線預計2025年7月1日復航，復航初期每週營運2班；桃園-石垣島航線預計2025年7月17日開航，開航初期每週營運2班。

星宇航空限時直飛「東亞馬爾地夫」宮古島，開啟質感系度假新境界，8月22日首航 。星宇航空提供
星宇航空限時直飛「東亞馬爾地夫」宮古島，開啟質感系度假新境界，8月22日首航 。星宇航空提供

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