「北投春天酒店」用傘換免費泡湯券！再推日式套餐第二套5折、4人同行1人免費

頂級日系郵輪大多在日本沿海巡遊，主要客源都是日本當地旅客，然而隸屬於日本商船三井株式會社（MOL）的三井海洋郵輪公司，是少數思考把客源拓展至國際市場的船公司。2024年12月首航的三井海洋富士號，提供英、日文雙語服務，抱持永續理念與推廣日本旅遊的初心，根植於日本的傳承、自然和傳統...

2025-06-09 07:59