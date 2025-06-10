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「北投春天酒店」用傘換免費泡湯券！再推日式套餐第二套5折、4人同行1人免費

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自北投春天酒店官網
圖／取自北投春天酒店官網

響應永續旅遊，北投春天酒店自即日起至9月30日推出「傘傘換泡湯」限時活動。只要攜帶一把家中完好、鮮豔花色的雨傘，即可免費兌換一張「風呂泡湯券」，還能加價100元升級為室內湯屋體驗，每人限兌一次，數量有限、兌完為止。不僅讓閒置物品重獲新生，也為地球盡一份心力。

圖／取自北投春天酒店官網
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位於陽明山山麓、鄰近北投白磺泉源的北投春天酒店，是台北著名溫泉度假飯店之一，擁有北投最大戶外親子風呂，提供優質白磺原湯。此次活動結合永續理念與泡湯體驗，鼓勵民眾在旅途中實踐環保行動，為旅遊增添不同意義。飯店表示，兌換的雨傘需保持良好狀態，破損者不予受理，請事先檢查雨傘狀況。

圖／取自北投春天酒店官網
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圖／取自北投春天酒店官網
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此外，飯店也同步推出日式餐廳優惠，精緻套餐買二套享第二套五折，四人同行還可享一人免費的超值方案，活動同樣至9月30日止、每日適用（連假除外）。邀請旅客一邊泡湯放鬆身心，一邊享用道道講究的美味料理，無論家庭聚餐或與長輩共享天倫時光，都是最佳選擇。用餐須提前預約，名額有限，錯過不再！

圖／取自北投春天酒店官網
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酒店 連假 溫泉 泡湯 北投

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