「颱風麵」只有南部人懂？ 防颱物資先搶這款「靈魂食材」 專家點出「常備3類罐頭」也能優雅吃飽

當防颱物資短缺的風雨夜來臨，網路上就會掀起一波「南部人專屬颱風麵」的討論潮，這碗充滿童年回憶的料理，不僅製作簡單，更獲得營養師點頭大讚具備高營養價值。本篇將拆解這款神級防颱料理的靈魂食材，並分享在買不到新鮮蔬菜時，如何利用常備罐頭與高纖替代品，吃得健康優雅且不水腫。

一名網友表示，颱風天除了吃泡麵外，怎能少了經典的「颱風麵」。示意圖/ingimage

一罐「靈魂食材」拯救風雨夜

被網友推爆、號稱只有南部小孩才懂的「颱風麵」，做法非常簡單，關鍵在美味靈魂「茄汁鯖魚罐頭」。烹調時只需將水煮開並放入麵條，接著倒入茄汁鯖魚罐頭，再依個人喜好加入冰箱現有的雞蛋、青菜或蔥花，即可完成一碗熱騰騰、紅通通的暖胃麵食，成為無數人的童年回憶，在風雨交加夜晚更是便利美味首選。

營養師也認證！這樣煮健康不鎖鈉

營養師李婉萍指出，鯖魚罐頭含有豐富的蛋白質、DHA、EPA等珍貴魚油，並富含護眼的維生素A，且因肉質較軟，非常適合長輩食用。然而，這類罐頭的鈉含量通常較高，因此建議，烹煮時不要將整罐罐頭的湯汁全部倒入，且無需額外加鹽。若以一家三口為例，可以開啟3個罐頭以增加魚肉攝取量，但僅以其中一罐湯汁進行調味，即可兼顧美味與身體負擔。

網路上流傳一項，號稱南部人才知道的「颱風麵」，以市售常見的茄汁鯖魚罐頭為基底。記者林琮恩／攝影

貨架空了怎麼辦？常備這「3類罐頭」與高纖替代品

除了泡麵之外，高敏敏營養師推薦在防颱採購時，優先鎖定「魚類罐頭、豆類罐頭與甜罐頭」這三種常溫罐頭。魚類罐頭能補充Omega-3與優質蛋白質；豆類罐頭提供植物性蛋白質與飽足感；甜罐頭則適合在停電或缺乏物資時，作為快速補充能量的點心。

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