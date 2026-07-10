「百搭冰沙」超消暑！ 全台限量瘋搶小七「胖胖冰沙瓶」 DIY神級喝法「加這罐」變身絕美手搖飲

消暑神物自己做！近期在社群平台掀起一波洗版熱潮，一款跨界變身成「百搭冰沙瓶」降臨超商，阿奇儂引進泰國經典必買的頭等艙迎賓零食「還魂梅」，變身圓滾滾的「梅子爽搭冰沙瓶」，外型可愛、內容裝滿酸甜梅子碎冰，主打讓民眾發揮創意自行注入飲品，一秒調製出專屬的手搖系碎冰飲，網友紛紛驚呼「真的太消暑」。

圖／IG@food_yorkie授權

阿奇儂聯名泰國頭等艙還魂梅！滿滿碎冰＋Ｑ彈果肉層次拉滿

由知名冰品品牌阿奇儂與泰國傳奇還魂梅聯名推出的「梅子爽搭冰沙瓶」，單瓶售價 99 元。將泰國必買的頭等艙級迎賓還魂梅融入基底，打開瓶蓋即可看到充滿顆粒感、嚼勁十足的剉冰感碎冰，冰沙本身自帶濃郁酸甜的梅子風味，每一口都能吸到並咬到真實的QQ還魂梅果肉，在嘴裡越咬越回甘，成為今年夏天的消暑新亮點。

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內行神級喝法曝光！綠茶、氣泡水隨心爽搭變身手搖飲

而之所以被稱為「爽搭瓶」，關鍵在於調配自由度極高！經由許多美食部落客實測後大力推薦，只要在瓶內倒進「綠茶」，瞬間化身為手搖飲店的高檔「梅子綠茶冰沙」；選擇注入「雪碧或氣泡水」，液體與碎冰結合時甚至會呈現視覺張力十足的「火山爆發」噴發效果，好玩又好拍；甚至還有「加入小黃瓜」，經一段時間浸漬後，就成了酸甜爽脆的開胃小菜！

想要嚐鮮的民眾注意，這款引爆話題的「梅子爽搭冰沙瓶」目前在7-ELEVEN 部分熱門店舖現場現貨驚喜上架，但以開放型錄預購為主。有網友熱心提醒，如果實體架上沒有看到，可直接秀出產品圖片，請店員透過店內系統訂購最保險。

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