快訊

整理包／巴威連放2天？20縣市、2地區放颱風假 11日停班課完整名單出爐

中聯問題油退貨從寬 行政院公布兩大退貨管道

14縣市列陸警！高鐵明日改全天自由座 台鐵對號車明午前全停駛

「百搭冰沙」超消暑！ 全台限量瘋搶小七「胖胖冰沙瓶」 DIY神級喝法「加這罐」變身絕美手搖飲

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@food_yorkie授權
圖／IG@food_yorkie授權

消暑神物自己做！近期在社群平台掀起一波洗版熱潮，一款跨界變身成「百搭冰沙瓶」降臨超商，阿奇儂引進泰國經典必買的頭等艙迎賓零食「還魂梅」，變身圓滾滾的「梅子爽搭冰沙瓶」，外型可愛、內容裝滿酸甜梅子碎冰，主打讓民眾發揮創意自行注入飲品，一秒調製出專屬的手搖系碎冰飲，網友紛紛驚呼「真的太消暑」。

圖／IG@food_yorkie授權
圖／IG@food_yorkie授權

阿奇儂聯名泰國頭等艙還魂梅！滿滿碎冰＋Ｑ彈果肉層次拉滿

由知名冰品品牌阿奇儂與泰國傳奇還魂梅聯名推出的「梅子爽搭冰沙瓶」，單瓶售價 99 元。將泰國必買的頭等艙級迎賓還魂梅融入基底，打開瓶蓋即可看到充滿顆粒感、嚼勁十足的剉冰感碎冰，冰沙本身自帶濃郁酸甜的梅子風味，每一口都能吸到並咬到真實的QQ還魂梅果肉，在嘴裡越咬越回甘，成為今年夏天的消暑新亮點。

圖／IG@food_yorkie授權
圖／IG@food_yorkie授權

內行神級喝法曝光！綠茶、氣泡水隨心爽搭變身手搖飲

而之所以被稱為「爽搭瓶」，關鍵在於調配自由度極高！經由許多美食部落客實測後大力推薦，只要在瓶內倒進「綠茶」，瞬間化身為手搖飲店的高檔「梅子綠茶冰沙」；選擇注入「雪碧或氣泡水」，液體與碎冰結合時甚至會呈現視覺張力十足的「火山爆發」噴發效果，好玩又好拍；甚至還有「加入小黃瓜」，經一段時間浸漬後，就成了酸甜爽脆的開胃小菜！

想要嚐鮮的民眾注意，這款引爆話題的「梅子爽搭冰沙瓶」目前在7-ELEVEN 部分熱門店舖現場現貨驚喜上架，但以開放型錄預購為主。有網友熱心提醒，如果實體架上沒有看到，可直接秀出產品圖片，請店員透過店內系統訂購最保險。

圖／IG@food_yorkie授權
圖／IG@food_yorkie授權

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

相關新聞

「百搭冰沙」超消暑！ 全台限量瘋搶小七「胖胖冰沙瓶」 DIY神級喝法「加這罐」變身絕美手搖飲

全台限量的「梅子爽搭冰沙瓶」在7-ELEVEN熱賣，結合泰國還魂梅的酸甜風味，讓民眾可自由調配成手搖飲。單瓶售價99元，消暑效果獲得網友廣泛好評，實體店鋪需預訂以免撲空。

「颱風麵」是南部人才懂的童年？ 防颱先搶這款「靈魂食材」、專家點名貨架常備「3類罐頭」

颱風來襲時，南部人推薦的「靈魂食材」——茄汁鯖魚罐頭成為暖胃的首選。營養師建議搭配常備的魚類、豆類及甜罐頭，並利用耐放食材，保持健康均衡飲食。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。