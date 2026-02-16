輕鬆圍爐有撇步！善用擺盤術助攻 冷凍年菜也能擁有五星儀式感

快訊

記者 高婉珮
農曆春節將至，一桌豐盛的年夜飯是家家戶戶期待的年度重頭戲，但隨之而來的籌備壓力，常讓掌廚者在家庭群組討論「除夕吃什麼」時感到頭痛萬分 。根據網路調查顯示，佛跳牆、米糕、蹄膀、火鍋或雞湯等傳統大菜，依舊是餐桌必備，但在家庭結構轉向小編制、現代人生活忙碌的趨勢下，如何在不犧牲儀式感的前提下輕鬆開桌，成了 2026 年最具話題的年節課題 。

桂冠窩廚房總監Sabrina建議，現代家庭更傾向「簡單做、開心吃」，透過冷凍年菜的聰明疊加，能有效解決年菜吃不完、得反覆復熱「無限轉生」的困擾 。針對小家庭或想臨時加菜的需求，專家建議採「靈活配置」邏輯，讓圍爐不再受限於固定份量 。消費者可利用外送或電商平台採購，省去採買奔波，並透過「自由疊加」的方式，從兩人的溫馨餐桌到十人的大家庭聚餐，都能隨心調整規模 。為了讓冷凍年菜上桌時具備五星級飯店的質感，掌握「神級擺盤術」是關鍵，只需在復熱後的最後一哩路多加點巧思，不僅待客體面，更能提升自家用餐的興致 。

將小份量年菜疊加組合成為大份量菜餚，方便依照用餐人數，精準控量。圖／桂冠窩廚房提供
首先是「色彩點綴法」，建議善用顏色鮮艷或體積小的乾貨食材，例如芝麻、枸杞、蔥等進行少量裝飾 。以常見的肋排料理為例，上桌前在表面灑上些許芝麻，能迅速襯色並點出視覺重點，讓色澤更顯層次 。

運用「色彩點綴法」，增添菜品視覺層次感。圖／桂冠窩廚房提供
其次是「抗氧化配菜術」，利用不易變色的綠色蔬菜如青江菜、花椰菜等，汆燙後在深濃醬色的菜餚中能起到極佳的襯色效果 。像是將金燒筍絲蹄膀擺盤時，在周邊鋪上一圈翠綠花椰菜，不僅讓主菜更加突出，還能作為重口味料理中的配菜，平衡口感與視覺質感 。

不易變色的青菜可替濃厚菜餚配色且平衡口味。圖／桂冠窩廚房提供
最後則是「價值感提昇術」，利用高價值感食材的意象來提升料理檔次 。例如干貝向來給人高級印象，擺盤時應將其置於最顯眼的位置 。以米糕為例，在復熱前將泡發的干貝絲或蝦米適量點綴在頂端，就能讓原本普通的家常菜變身宛如餐廳端出來的質感名作 。

可利用高價值感食材的意象，例如干貝，來提升料理檔次。圖／桂冠窩廚房提供
專家強調，年節的核心意義在於相聚本身留下的開心回憶，將料理時間壓縮到最精簡，能把更多心力留給陪伴與分享 。透過只需「復熱、擺盤」兩步驟的聰明備餐策略，不僅兼顧便利與美味，更能讓掌廚者在繁忙的除夕夜保持優雅，與家人一同享受充滿儀式感的團圓時光 。

消費者可利用外送或電商平台採購冷凍年菜，省去採買奔波。圖／桂冠窩廚房提供
