【文：水靜葳，攝影：蔡孝如】

快意車行南迴公路，眼前湛藍的太平洋如畫卷般展開，我們沿著台9線追逐「台東藍」。沿途不只有遼闊的海灣景色，還藏著視野絕佳的海景公路、充滿藝術巧思的裝置，以及遠離人潮的海岸秘境。跟著沿線停靠幾處特色景點，感受南迴公路一路相伴的蔚藍風光。





華源山區斜坡海景道路

位於太麻里秀山產業道路上，順著蜿蜒山坡一路向下開，眼前盡頭即是遼闊的太平洋與華源海灣美麗弧線共構的漸層夢幻藍色大海。

地點：搜尋「華源海灣海景」

注意事項：道路狹窄會車不易，若狹路相逢請互相禮讓。





金崙「在斜坡上瞭望」

這座作品為2021年南迴藝術季留下的精彩藝術裝置，隱身於金崙地勢較高的斜坡上，寓意從現代金崙部落穿越時空廊道進入舊部落起點。以竹編交織疊砌的眼睛如鷹的銳利深遠，守護著山林河谷與部落，以絕佳視角眺望「全台最美高架橋」金崙大橋和蔚藍太平洋美景！

地點：台東縣太麻里鄉金崙村斜坡地帶，搜尋「菲卡樂露營區」，旁邊即為作品。





瀧溪秘境海灘

位於多良與大溪之間的瀧溪海岸，以「絲綢咖啡」作為定位參考，穿越馬路即抵。這裡遠離熱門觀光人潮，保有最純粹的自然風貌。旅人可以在此靜聽太平洋浪花拍打礫石的聲音，感受被海風拂過的悠閒與沉靜，是探索南迴海岸線時不可錯過的隱藏版秘境。

地點：搜尋「絲綢咖啡」約台9線410K附近





台9線399K至397K｜全台最美下坡公路

位於台9線南迴公路太麻里華源段，被譽為全台最美下坡公路。由南向北行經太麻里街區後，這一段蔚藍海岸宛如向著太平洋滑下的溜滑梯，眼前如彎月般的華源海灣呈現寶石藍色大海滾上白浪的絢爛，天清氣朗時還可眺賞都蘭山美景。

地點：台東縣太麻里鄉台9線399K至397K處





金崙涵洞＋沙灘

穿過金崙村落底端、金崙車站旁的拱形涵洞，映入眼簾的是別有洞天的礫石沙灘與無邊際的蔚藍太平洋。隧道口的框景將藍天、大海與陰影組合成獨特的視覺結構，走進沙灘還能近距離欣賞金崙大橋跨越海岸的雄偉姿態，以及遊客堆疊的鵝卵石塔。

地點：台東縣太麻里鄉金崙村（金崙車站旁海側），搜尋「金崙海灘」





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