來花蓮只能看海、欣賞山景嗎？其實花蓮還藏著不少充滿文化魅力的特色手作體驗！這次小編想帶大家換個方式認識花蓮，走進原住民工藝的世界，看看平常不起眼的植物，如何變成充滿質感的生活小物。從敲打構樹樹皮製作藝術品，到利用台灣原生柿染出自然的大地色，每個步驟都讓人感受到傳統工藝的魅力。最棒的是，這兩間都以室內手作活動為主，就算遇到下雨天也能安排！正在找花蓮室內景點、花蓮DIY體驗、花蓮雨天備案，這2間特色手作教室很值得收藏！

花蓮旅遊推薦｜玩藝樹 Bark Art 樹皮體驗村

樹皮竟然能變藝術品！親手敲出獨一無二的自然紋理

第一站來到位於花蓮吉安的玩藝樹 Bark Art 樹皮體驗村，這裡將阿美族傳統樹皮工藝融入現代生活，讓原本看似平凡的構樹，變成充滿自然紋理的藝術品。對阿美族文化而言，構樹不只是植物，也是生活中可以運用的自然資源。體驗從鋸木頭開始，再透過反覆敲打，讓樹皮纖維慢慢展開，原本厚實的樹皮逐漸變得柔軟，材質一步步產生變化的過程，看起來格外神奇！

圖/ReadyGo

這裡的手作體驗可以製作樹皮桌墊等生活小物，整個過程約2小時，雖然敲打樹皮需要花點力氣，手可能會有點痠，但每一下敲擊都很有節奏，反而讓人覺得格外舒壓。老師會耐心介紹樹皮工藝與背後的文化故事，讓這趟體驗不只是做出一件作品，更能認識原住民與自然共生的生活智慧。完成後還能把親手製作的小物帶回家，很適合三五好友、親子家庭一起來體驗！

圖/ReadyGo

地址：花蓮縣吉安鄉永安村明仁一街175號



電話：0952-119-847



營業時間：未提供固定營業時間，建議事先聯繫預約



體驗特色：阿美族樹皮工藝、構樹纖維敲打、樹皮桌墊DIY



體驗時間：約2小時（依課程內容調整）

花蓮旅遊推薦｜阿魯巴染部落手作室

植物也能染出大地色！用台灣原生柿製作天然染布

第二站來到位於花蓮壽豐的阿魯巴染部落手作室，這裡利用天然植物進行染色，讓布料呈現溫暖又有質感的大地色系！不同於一般使用化學染料的方式，這裡將台灣原生柿與部落工藝結合，透過植物染色技法，讓原本素色的布料慢慢展現自然色彩。每一次染色的結果都可能不同，顏色深淺、紋理變化都有自己的特色，做出來的作品也因此獨一無二。

圖/ReadyGo

除了體驗天然植物染、柿染DIY，這裡也結合七腳川部落的文化導覽，讓參加者在手作過程中，認識當地的歷史與傳統生活。體驗時可以運用不同模板創造圖案，看著布料逐漸染上自然色彩，很有成就感！部分活動還會搭配部落走讀與特色風味餐，讓旅程不只是完成一件手作品，更能深入了解花蓮原住民文化。如果喜歡手作、天然材質或文化體驗，這裡很值得安排進花蓮一日遊！

圖/ReadyGo

地址：花蓮縣壽豐鄉壽豐村公園路28巷12號



電話：03-865-6360



營業時間：週一至週五08:00－17:30；週六、週日公休



體驗特色：天然植物染、柿染DIY、七腳川部落文化導覽



預約提醒：建議事先聯繫確認課程場次、費用與參加方式

花蓮旅遊推薦比較｜樹皮藝術、天然植物染怎麼選？

這次介紹的兩間花蓮手作教室，雖然都以自然植物為創作素材，但體驗方式與作品風格完全不同。如果不知道該選哪一間，可以先看看以下比較！

| 比較項目 | 玩藝樹 Bark Art 樹皮體驗村 | 阿魯巴染部落手作室 |

| 地點 | 花蓮吉安 | 花蓮壽豐 |

| 體驗主題 | 樹皮藝術DIY | 天然植物染、柿染 |

| 主要素材 | 構樹樹皮 | 台灣原生柿、布料 |

| 體驗特色 | 敲打樹皮、展開纖維 | 植物染色、模板創作 |

| 作品風格 | 自然紋理、質樸手感 | 大地色系、獨特圖案 |

| 適合對象 | 親子、好友、工藝愛好者 | 喜歡染布、文化體驗的旅客 |

| 文化特色 | 阿美族樹皮工藝 | 七腳川部落文化 |

如果喜歡動手製作、感受不同材質的變化，推薦玩藝樹；如果偏好色彩創作，想製作有個人風格的染布作品，阿魯巴染部落手作室就很適合！

花蓮旅遊推薦一日遊行程表

如果想把兩間特色手作教室安排在同一天，建議先確認課程預約時段，再搭配吉安、壽豐周邊景點，規劃一趟結合自然與文化的花蓮小旅行。

09:30｜玩藝樹 Bark Art 樹皮體驗村



認識阿美族樹皮工藝，從鋸木、敲打到纖維展開，親手製作樹皮生活小物。

12:00｜吉安周邊午餐



安排在地餐廳用餐，稍作休息後繼續下午行程。

13:30｜阿魯巴染部落手作室



體驗天然植物染與柿染DIY，運用不同模板製作獨一無二的染布作品。

16:00｜壽豐周邊散步



依課程結束時間，安排附近景點散步或品嚐在地小吃。

17:00｜返回市區



帶著親手完成的作品，結束充滿文化與自然氣息的花蓮一日遊。

※以上為建議行程，兩間手作教室的實際課程時間與可預約場次需事先確認，建議不要直接前往，以免遇到未開課的情況。

花蓮旅遊推薦常見問題

樹皮手作體驗需要花很多力氣嗎？

敲打樹皮需要反覆施力，手部可能會有點痠，不過老師會在現場指導操作方式。整體過程約2小時，雖然需要動手敲打，但也有不少人覺得相當舒壓。

阿魯巴染部落手作室的植物染是什麼？

阿魯巴染部落手作室利用台灣原生柿等天然植物素材進行染色，讓布料呈現自然的大地色系。透過不同的染色方式與模板，可以創造出各種獨特圖案，每件作品的色彩與紋理都可能有所不同。

玩藝樹與阿魯巴染可以安排在同一天嗎？

可以規劃成一日遊，兩間分別位於花蓮吉安與壽豐，建議以開車方式移動。不過玩藝樹的樹皮體驗約需2小時，阿魯巴染的課程時間則依活動內容而定，安排前最好先確認兩間教室的預約時段。

延伸閱讀 >> 不自駕也超好玩！台東三天兩夜不開車行程推薦，享受省力與舒適的慢活旅行

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」