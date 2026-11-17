【圖／文：Ean Chen】

穿過蔥鬱蒼翠的東台灣縱谷，沿著知本溪畔蜿蜒而上，依山傍水的台東知本老爺酒店在歷經半年封館整備後，以全新品牌主張「真好，所在」重新敞開大門。作為深耕東台灣30餘載的度假旅宿，這次迎來開館以來最大規模的改裝工程，飯店褪去歲月的繁複裝飾，換上簡潔溫潤的現代洗鍊風格，將窗外連綿的山林綠意與卑南風土自然接軌。走進館內，空間以低調雅致退為背景，讓自然光線與在地生活質感成為主角，靜靜等待旅人在此放慢步調，重新感受身心的鬆弛。

▲迎賓大廳融入在地圖騰，明亮中見溫潤。

▲客房走廊換上復古深綠色牆面搭配編織地毯，提升整體質感。

▲被綠意環抱的露天泉池晨昏皆有不同的山居氣息。（大眾裸湯禁止攝影，此圖為清潔時段在工作人員陪同下拍攝取材）

要感受這次改裝的美學進化，二樓的一站式溫泉療癒空間是最佳起點。知本老爺打破原有的空間框架，將室內湯「心采風呂」與「寬 SPA」全面整合。全新升級的心采風呂換上淺色木質格柵，透過柔和不張揚的間接光影，順暢梳理出更衣梳化與泉池的界線。漫步園區常能看見白煙自林間竄升，那正是全館美人湯的源頭。專屬溫泉井深鑿地下263公尺、出水高達105度，屬中性碳酸氫鈉泉。泉水經熱交換冷卻系統降至適溫42至45度，以不稀釋的「原湯」直送浴場與客房，帶來純淨的土地恩惠，讓每一位回到知本老爺的旅人，都能在水氣蒸騰中找到最自在的安歇節奏。

▲座落山谷間的戶外泳池與青山連成開闊的視野。

▲全新升級的心采風呂帶來放鬆的室內泡湯體驗。（大眾裸湯禁止攝影，此圖為清潔時段在工作人員陪同下拍攝取材。）





品味舌尖上的台東生活

全新亮相的「那魯灣自助餐廳」以「台東生活餐桌」為核心概念，融入現代鄉村風設計，大片落地窗迎入山林綠意與自然天光，優化的動線與座位分區大幅提升了用餐的從容度。主廚嚴選在地當季旬味，將山、海、土、慢火與鄉村烘焙化為五大系列特色菜。「山系」洛神松阪豬以酸甜果香襯托彈脆肉質；「海系」香檸橄油鬼頭刀勾勒出太平洋現撈魚鮮的肥美；搭配「土系」紅藜乾酪時蔬拌與暖胃的「慢火」馬告蕈菇雞清湯，自然引出風土原味。吧檯亦取材在地，推出融入紅藜麥芽香氣的微醺特調。此外，飯店自10月起指定假日邀請「淺山咖啡」與「林道咖啡烘豆工作室」創辦人進駐客座，除了早餐餐檯升級供應精品咖啡，現場更提供風味導覽，讓旅客在咖啡香中與在地職人深度交流。若想延伸探索，不妨順遊山腰上的林道咖啡工作室；這處自焙空間坐擁遠眺太平洋的開闊視野，選購咖啡豆即可體驗木長桌的自助共享品飲。

▲那魯灣自助餐廳結合現代與鄉村風的餐檯設計，襯托在地旬味。

▲甜點區融合在地特色烘焙提供多樣化的佐餐選擇。

▲林道咖啡主理人專注手沖每一壺不同風味的咖啡。

▲林道咖啡的庭園視野極佳。





屬於全家人放鬆紓壓時光

此外，館內舊會議空間改建的「Malinayan 遊戲屋」則展現了巧妙的空間轉換。白天這裡是孩童攀爬溜滑梯的歡樂天地；到了每週五、六、日的夜間九點半，則悄悄切換為大人的專屬時段—「老爺好眠教室」。這堂長達45分鐘的身心舒壓課程相當紮實，參加者需要有一點心理準備，但伸展過後非常值得。在專業老師帶領下，學員們藉由抗力瑜珈球的輔助，專注於呼吸調節與深層伸展，循序漸進地疏通緊繃的脊椎與四肢關節，將積累在深處的緊繃壓力隨吐氣逐一卸下。孩子在白天盡情放電，大人在深夜找回平衡。在溫泉、山林、咖啡香與部落歌聲中，知本老爺完成開館以來最大規模的改裝，讓久違的東台灣慢旅，有了更舒服自在的停留理由。

▲夜間的好眠教室，在老師引領下深層伸展緊繃肌群。

老爺酒店集團自2022年啟動「老爺式旅行」，引領旅人放慢步調走進地方。2026年以「島嶼的弦外之音」為題，首度將音樂作為走讀媒介，知本老爺酒店也曾推出「慢遊 Kasavakan 美學散策」住房專案，帶領旅人走訪卑南族部落，透過歌謠、音樂與在地飲食，認識部落文化。行程午後從以木雕與音樂聞名的卑南族建和部落（Kasavakan）展開，由建和歌謠班的青年朋友介紹部落遷徙歷史與生活，並現場傳唱經典歌謠，清亮合音穿透山谷，自然而然拉近彼此距離。





感受部落溫暖人情味

隨後轉往利嘉部落（Likavung），在引路人帶領下拜訪高齡90多歲的女性部落長者，於家中靜心聆賞長輩隨性自得的彈唱。而這趟走讀最動人的畫面，落在部落開闊的草皮上。幾位歌喉極佳的卑南族朋友，僅憑一把簡單的吉他伴奏，便展現出渾然天成的音樂天賦。唱至盡興處，他們自然牽起大家的手圍成圓圈，隨節奏踏步起舞，讓音樂成為人與人之間最真摯的連結。傍晚來到視野開闊的「原始部落山地美食」享用風味晚餐，在炭火香氣中品味質樸的山林滋味。夜間返抵飯店，改裝限定的「卑南之音 知本星光音樂會」接續登場，在縱谷微涼的夜色下，卑南族音樂人以富有感染力的嗓音演繹古調與當代創作，為這場走進部落日常的美學散策留下悠長餘韻。

▲拜訪高齡90歲的部落長者，輕鬆聆聽隨性的彈唱。

▲頭戴傳統花環的卑南族朋友，歌聲真摯充滿活力。

▲牽起彼此的手隨節奏擺動，體會最純粹真誠的互動。





晨昏動靜之間：知森漫步

除了文化洗禮，改裝後的知本老爺也為旅人提供動靜皆宜的生活節奏。清晨七點，微風拂面，是走入山林的最佳時刻。週末入住的房客可免費報名參加「早安知森晨間健行」，隨導覽員步履走進鄰近的「知本國家森林遊樂區」。這座被譽為台東後花園的季風林寶庫，涵養著千根白榕與茂密蕨類。漫步於林蔭步道，深吸富含負離子與芬多精的清新空氣，遠處傳來溪流潺潺水聲，平日累積的塵囂隨之滌淨。沿途林木間不時能看見野生台灣獼猴出沒，這時飯店導覽員便會適時進行機會教育，提醒大家保持適當距離、切勿餵食，引導遊客以正確且和平的方式欣賞野生動物。走完這趟慢旅行，筋骨舒展了，身心也隨之清爽，剛好帶著輕鬆的心情回到飯店享用豐盛早餐，開啟一整天的悠閒時光。

▲清晨走進知本山林，深吸富含負離子的純淨空氣。

▲步道旁不時可見獼猴出沒，不餵食是最好的欣賞方式。





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