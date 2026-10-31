花蓮部落旅遊｜豐濱磯崎部落慢生活！採野菜、吃無菜單柴火料理

來到花蓮，除了看海、跑景點，其實還有另一種旅行方式——走進部落，把速度慢下來。這次來到花蓮豐濱一帶的磯崎部落，沒有趕著跑行程，而是跟著部落的生活節奏，從認識土地、採集野菜，到用柴火料理一桌無菜單料理。山與海不只是眼前的風景，更直接成為餐桌的一部分。這趟花蓮部落旅遊，也讓小編第一次發現，原來旅行不一定要塞滿景點，慢慢認識一個地方，也可以成為最難忘的體驗。

花蓮部落體驗｜走進豐濱磯崎部落

不趕景點、不追行程，跟著部落重新感受「慢生活」

沿著東海岸前進，光是一路上的海景就已經讓人忍不住放慢速度。藍色海面、大片綠地，再一路走進部落，和一般安排好的觀光景點相比，這次的旅程反而更像是走進當地人的生活裡。影片裡最打動小編的一句話就是：「你絕對沒想過，慢也是一種生活方式。」

圖/ReadyGo

來到磯崎部落後，這句話好像突然有了畫面。沒有急著拍完照就離開，也沒有一個接著一個的打卡點，而是把時間留給土地、植物和生活本身。牆面上的部落圖騰、周圍的自然景觀，加上不遠處就是東海岸，讓這趟花蓮豐濱旅遊從一開始就跟平常熟悉的一日遊很不一樣。

磯崎部落

地址：花蓮縣豐濱鄉磯崎村2至10鄰

花蓮部落體驗｜跟著族人採集野菜

山海就是天然糧倉，第一次認識「藤心」與「牧草心」

這趟旅程小編最期待的其中一段，就是跟著部落族人實際走進自然環境採集食材。平常小編去市場或超市，看到的都已經是整理好的蔬菜，但在這裡，眼前一大片綠意裡，其實就藏著可以上桌的食材。對不熟悉植物的人來說可能只是普通野草，但透過族人的介紹，才知道哪些植物可以食用、又會被怎麼運用在料理裡。

圖/ReadyGo

影片中也特別介紹了牧草心，以及阿美族部落常見的野菜食材藤心。實際走進植物之間採集時，小編才更能理解「山、海就是他們的糧倉」這句話。這裡吃的不只是食材本身，而是長年累積下來、對環境與植物的認識。對小編來說，這也是一般花蓮景點比較難體驗到的部分。不是單純看看植物，而是真正知道它從土地到餐桌之間發生了什麼。

Hatila_磯崎生活不只這樣

地點：花蓮縣豐濱鄉磯崎村37號

電話：0909-158-149

花蓮部落美食｜柴火無菜單料理

從山野採集到大樹下共食，吃的不只是料理，更是部落的生活日常

採完今天要吃的野菜，接下來就是小編最期待的料理時間！和一般餐廳不同，這裡沒有複雜的烹調設備，而是直接升起柴火，用簡單的方式料理剛剛採集回來的食材。看著火焰慢慢升起、一道道料理陸續完成，從採集到上桌的過程，也讓人更能感受到部落與土地之間緊密的連結。

圖/ReadyGo

這次品嚐的是部落無菜單料理，從親手採集野菜，到以柴火料理當季食材，每一步都更貼近部落與土地的日常。料理不靠過多調味，而是保留野菜、肉類原本的香氣與口感，也讓人重新認識這些來自山野的味道。

最後大家圍坐在大樹下共食，沒有華麗擺盤，卻是整趟體驗最讓小編印象深刻的一刻。

從土地到餐桌，吃到的不只是一頓部落料理，更是一種屬於部落的生活方式。

Hatila_磯崎生活不只這樣｜部落無菜單料理

地址：花蓮縣豐濱鄉磯崎村37號

電話：0909-158-149

花蓮豐濱部落旅遊 FAQ

磯崎部落有什麼特色？

從這次影片呈現的內容來看，除了東海岸自然景觀，最大的特色是能透過部落生活、植物與飲食認識在地文化。尤其野菜採集與料理體驗，讓山海環境直接和餐桌產生連結。

阿美族部落野菜有哪些？

這次影片中特別出現了藤心與牧草心等植物。不同季節實際能採集或吃到的食材可能有所不同，建議以當天部落提供與導覽內容為準。

部落無菜單料理吃什麼？

從這次體驗來看，料理會運用野菜、肉類等食材，並以較簡單的方式料理，讓食材本身的風味成為主角。因為屬於無菜單形式，實際菜色仍可能依季節與當天食材調整。

花蓮部落體驗適合安排多久？

如果包含部落導覽、野菜採集與用餐，小編會建議至少預留半天，不要把行程排得太趕。這類體驗最大的特色就是放慢步調，如果只是匆匆拍照離開，反而少了最重要的部分。

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