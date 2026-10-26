翻轉老茶莊的喝茶革命　「有點紅」打造無壓力景觀茶館

【圖／文：田欣雲】

來到紅烏龍的故鄉鹿野，品茶是不可或缺的儀式，但這次不走傳統茶莊，而是來到一處充滿年輕氣息的茶館。龍芳茶園小老闆廖柏榮與太太Kiki，為自家茶廠打造了一處全新的品茶空間「有點紅」，簡約素雅的空間設計，搭配大片景觀玻璃，將窗外如畫的茶園、鳳梨田和遠山景致引入室內，適合在這兒悠閒地品味下午茶。

▲大面積玻璃窗，將如畫景致引入室內。





靜下來品味茶園裡慢時光

三十出頭的柏榮從小在製茶廠長大，大學畢業後，決定留在家鄉接手這份傳承了三十幾年的家業。但觀察過去傳統茶行的品茶模式，往往是客人一進門就必須坐在茶桌前跟老闆大眼瞪小眼，無形中給年輕人帶來很大的購買壓力。為了打破這種隔閡，他設計了「有點紅」這個舒適的茶館空間，讓旅人可以毫無負擔地坐下來，點一壺好茶，靜靜欣賞窗外的茶園風光。「我們希望用一個比較新形態的方式來經營茶，讓年輕人覺得喝茶是沒有壓力的」，柏榮笑著說。

至於為什麼取名為「有點紅」？柏榮解釋，這最直觀的靈感來自於鹿野代表性茶款「紅烏龍」那宛如琥珀般的紅亮湯色。此外，茶館的Logo設計結合了中式窗花與兩張相對微揚的側臉，象徵著喝到這杯茶時，心中會湧起一股甜蜜微光的幸福感。 ▲有點紅保留了傳統面對面泡茶與交流的茶桌空間。

▲紅烏龍茶湯如琥珀般橙紅透亮，是「有點紅」茶館名稱的由來。

「有點」更代表著一種不過度、不張揚的剛剛好。我點了冰鎮的紅烏龍，配上融入龍芳茶園自家茶粉的手工餅乾，看著窗外被木瓜樹遮蔭庇護的永康山茶幼苗，在這份剛剛好的愜意裡感受到了鹿野茶鄉正綻放著年輕世代的無盡活力。

▲有點紅的餅乾以自家龍芳茶園的茶粉融入其中。





店家資訊

有點紅 A Little Red

地址：台東縣鹿野鄉鹿野村南二路538號

電話：089-611-999

時間：採預約制

網址：https://www.alittleredtea.com/

消費：每人低消一杯茶飲，消費茶葉滿500元以上可以折抵100元





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」