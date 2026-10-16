集章、光雕、音樂會！「大山大海．花現未來」11/14登場，7大花蓮動物化身城市嚮導

「大山大海．花現未來」花蓮永續風格展將於11月14日至21日登場，由花蓮在地代表動物化身嚮導，帶領民眾探索這片土地在生態、文化、生活與智慧治理上的蛻變。

當大山大海的壯闊與當代永續生活交織，會擦出什麼樣的火花？這次，不用自己想像，讓花蓮山海間的守護者們帶路！為了讓大眾感受這片土地在生態、文化、生活與智慧治理上的動人蛻變，花蓮縣政府今（15）日特別召開展前記者會，正式宣佈 「大山大海．花現未來」花蓮永續風格展 將於 115年11月14日（星期六）至11月21日（星期六） 盛大舉辦為期8日的展期。

「大山大海．花現未來」花蓮永續風格展主視覺。圖片來源｜花蓮縣政府

在「大山大海．花現未來」花蓮永續風格展記者會布達現場，花蓮縣政府搶先曝光了 7 大動物引路人的視覺亮點與「山海集章護照」周邊商品，並預告展覽將帶領民眾走入這場充滿驚喜的慶典。活動地點坐落於花蓮縣運動休閒園區（花蓮縣吉安鄉中山路一段195號）及園區周邊場地，距離台鐵吉安站僅需步行8分鐘，誠摯邀請全台旅客一同來探索花蓮的永續與美好。

花蓮縣政府今（15）日舉辦「大山大海．花現未來」花蓮永續風格展展前記者會，花蓮縣長徐榛蔚宣布展覽將於11月14日至21日登場，邀請民眾一同見證花蓮的永續發展與城市蛻變。圖片來源｜花蓮縣政府

「大山大海．花現未來」花蓮永續風格展展前記者會宣布，展覽將於11月14日至21日登場，邀請民眾一同見證花蓮的永續發展與城市蛻變。圖片來源｜花蓮縣政府

打破傳統硬性框架，以「動物寓言與當代傳說」展開一場沉浸式探索

本次展覽跳脫傳統的政策宣導模式，改以童話般的寓言故事與當代傳說包裝，將花蓮在文化、交通、水利、永續及智慧城市等各面向的點滴成果，化為充滿驚喜的展覽空間與互動體驗。

展覽以「韌性重生．永續綻放」為核心精神，特別邀請7種在地代表動物化身引路人：包含象徵蘇花改與交通建設成果的台灣長鬃山羊、串聯海空門戶與觀光亮點的大翅鯨、見證水利與環境永續的黃金蜆、守護韌性城市與健康醫療的台灣黑熊、傳遞全齡照顧與幸福支持的菊池氏細鯽、展現藝文與族群多元魅力的朱鸝，以及呈現智慧城市與教育創新科技的狐蝠，引領民眾穿梭於城市的過去與未來。

「大山大海．花現未來」花蓮永續風格展以7種花蓮在地代表動物化身展覽嚮導，帶領民眾從生態、文化、生活與智慧治理等面向，探索花蓮的永續發展與城市蛻變。圖片來源｜花蓮縣政府

大山大海花現未來3D示意_宣傳摺頁。圖片來源｜花蓮縣政府

展區亮點搶先看：探索大山大海館與花蓮未來號的奇幻旅程

走進展區的核心，兩大特色展館帶來豐富且具沉浸感的深度體驗。首先來到以「韌性重生硬底子」為策展主題的 A棟大山大海館，這裡完美結合了數位科技與沉浸式互動展示，引領參觀民眾透過「海洋之心」展開一場觸動感官的海洋旅行。館內以重大建設、交通改善、防災治理及智慧治理為展示主軸，透過時光縱谷串聯起八年來的風景與建設，讓人深刻看見花蓮穩固扎實的城市硬實力。

而轉往象徵軟實力的 H棟「花現未來號」，則是一艘帶領大家啟航開往未來的精采大船。展館從領取專屬護照與關鍵字選書展開，細膩呈現在地多元而迷人的面貌。

大山大海花現未來3D示意_石頭花園。圖片來源｜花蓮縣政府

其中「山：文化與傳統」完整展示了六族無形文化資產、原民樂舞人才培育及豐富的藝文舞台；「田：自然農業」聚焦於有機農業、海牧海產、綠色消費與生物多樣性；「石：觀光慢城」呈現了太平洋疊石藝術季、南島聯合豐年節及溫泉季等慢城魅力；最後「浪：社福教育」的板塊中，不僅傳遞了社會福利與教育創新成果，最後更溫馨設置了「小石花園」，邀請每位到訪的民眾把心中的花種進花蓮，感受土地的深情與希望。

大山大海花現未來3D示意_動物大遷徙。圖片來源｜花蓮縣政府。

闖關集章換好禮、草地音樂會與風格市集，豐富活動陪伴美好午後

8天展覽活動期間，除了有兩大展館展示外，園區內還有吸睛的裝置藝術與夜間光雕光影秀，同時特別設計了「山海集章護照」闖關活動。民眾只要完成7個展區集章，即可至山海扭蛋機兌換驚喜好禮，包括精美帆布袋、動物鑰匙圈或山海花主題農產體驗包！

此外，戶外區更規劃了豐富精彩的系列活動，陪伴民眾度過愜意的午後時光活動，像是結合知名藝人及文青獨立樂團和花蓮在地文化表演的「山海療癒草地音樂會」；「山海療癒野餐日」歡迎民眾自帶野餐墊及餐點免費參與，也特別規劃限量美感體驗區，報名即可以優惠價格在專屬席位享用花蓮主題療癒野餐點心籃。另外，還有匯集在地特色店家與國際品牌的「風格市集與永續生活體驗」，現場有原住民手工編織、咖啡、香氛、森林永續講堂、親子草地遊戲或滑輪體驗、全齡伸展等多元豐富的深度體驗。

115年11月14日至11月21日，誠摯邀請全國民眾搭乘火車至吉安站，步行8分鐘一同走入花蓮運動休閒園區，跟著7隻可愛動物一起體驗「大山大海．花現未來」的永續風格盛宴！

「大山大海．花現未來」花蓮永續風格展

活動日期： 2026年11月14日（六）至11月21日（六），共8天

活動地點： 花蓮縣運動休閒園區及周邊場地

活動地址： 花蓮縣吉安鄉中山路一段195號

交通方式： 搭乘火車至臺鐵吉安站，步行約8分鐘

活動亮點： 7大動物主題導覽、兩大主題展館、互動集章、夜間光雕秀、草地音樂會、風格市集及永續生活體驗

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

許家禎 https://www.xinmedia.com/article/306566