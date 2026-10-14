10元玫瑰自己摘！別只知道看山看海 花蓮「4.8顆星觀光花園」有貓、有花 還有爆量水果鬆餅

【旅奇傳媒/編輯部報導】全台炸物饕客，引頸期盼的年度美食盛會即將登場！高雄市政府觀光局主辦之「2026高雄鹹酥雞嘉年華」活動將於10/24、10/25 15:00-21:00，在「高雄大遠百」1樓追夢廣場熱力開炸。今年邁入第6屆、集結全台88家鹹酥雞、異國料理、海味炸物與飲品品牌店家，以「金沙鹹酥雞」為創意主題，邀請品牌店家端出融合鹹蛋黃風味與獨門工法的「期間限定」炸物，現場還有評選大賞、音樂演出、親子互動及人氣票選等精彩活動。以豐富炸物陣容與限定口味，號召全台吃貨相約高雄，週末假日一同吃美食、逛商圈、聽演唱會，安排港都美食之旅！ 觀光局長高閔琳表示，高雄持續以在地美食串聯城市觀光，透過大型美食活動展現高雄餐飲產業的多元能量。高雄今年共有57家餐廳入選《台灣米其林指南》，其中6家摘下星級殊榮，展現高雄持續提升的餐飲實力。而鹹酥雞更是深具高雄街頭飲食特色，從雞肉、海鮮到大蒜、九層塔等在地風味元素，都能透過酥炸的烹飪手法呈現港都獨有的飲食文化。「高雄鹹酥雞嘉年華」邁入第6屆，去年二天活動吸引逾12萬人次造訪，今年則以「金沙口味」創意升級，透過經典台味、異國風味與創新料理，持續將高雄美食轉

2026-10-14 08:00