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10元玫瑰自己摘！別只知道看山看海 花蓮「4.8顆星觀光花園」有貓、有花 還有爆量水果鬆餅

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／花田小路粉專
圖／花田小路粉專

10元玫瑰！玫瑰花季來了，花蓮壽豐這處愜意觀光花園玫瑰花陸續盛開，10月體驗採玫瑰一朵只要10元，把自己摘的浪漫玫瑰帶回家。

往年照片，實際花況依現場為準。圖／花田小路粉專
往年照片，實際花況依現場為準。圖／花田小路粉專

在花蓮不只能看山看海！花蓮壽豐4.8顆星「花田小路」開放花園採玫瑰，自摘玫瑰一朵10元，但需注意在摘採時不要剪太長、要留一些枝條讓其繼續生長，讓這片玫瑰能持續美麗與茁壯。營業時間為10:00-17:00，建議出發前先至粉專查看確認時間以免撲空。

圖／花田小路粉專
圖／花田小路粉專

「花田小路」是一間彩繪小屋打造的觀光花園，還有提供簡單的下午茶、鬆餅、咖啡等，小屋裡還擺滿了帶有年代感的漫畫、CD、老海報、玩具等，給人穿越時空的錯覺，而店內還有萌萌店貓，集結了所有療癒元素，讓到訪的人都能好好放鬆、放空一下。

網友實際走訪後留下5星評價「拿鐵和鬆餅都超級好吃 摘玫瑰也很好玩」、「玫瑰花一朵10元！ 非常值得」、「老闆十分親切，介紹玫瑰種類共有13種，很豐富～店裡的虎斑貓也很親人，超級推薦大家來這裡」。吃貨則必點「水果鬆餅」，水果多到看不見鬆餅，份量超有誠意。

店家收藏的物件與可愛的襪襪店員。圖／花田小路粉專
店家收藏的物件與可愛的襪襪店員。圖／花田小路粉專

圖／花田小路粉專
圖／花田小路粉專

花田小路

地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪村東富街128號

營業時間：10:00-17:00（以FB粉專為準）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/RoseGardenRoad

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花蓮旅遊 觀光 玫瑰 水果 鬆餅 隱藏版 秘境

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