全台最威「泡麵冰棒土地公」！泡麵、冰棒無限量供應，還有特製辣椒醬讓你加

你知道宜蘭有間「泡麵冰棒土地公」，除了請吃泡麵，居然連冰棒都幫你準備好了！位於舊蘇花公路出入口旁的這座隱藏版土地公廟【蘇澳永福宮】，不僅能誠心祈福求財，更是前往宜蘭或花蓮途中絕佳的順遊補給站，絕對是行程中不可錯過的驚喜亮點！（宜蘭免門票景點）

宜蘭蘇澳永福宮（泡麵冰棒土地公）

地址：宜蘭縣蘇澳鎮蘇東里蘇花路五段105號

電話：03 995 1229

開放時間：24小時

公休日：無

門票：免費參觀

停車：免費停車場

寵物：寵物需繫好牽繩或放進推車中

宜蘭蘇澳永福宮：停車資訊

蘇澳永福宮位於舊蘇花公路出入口旁，駛入後即為南下車道。車輛可停放於路邊或直接駛入廟內停放。離開時因路段劃設雙實線切勿違規迴轉，建議順著南下方向行駛，從小路轉入蘇南公路，再至蘇澳漁港內迴轉即可。

宜蘭蘇澳永福宮：全台唯一海神廟

全台唯一海神廟！初見蘇澳永福宮，便能感受到傳統莊嚴與熱鬧親民完美融合的獨特氛圍。簷下那一排排高高掛起、整齊延伸的鮮紅燈籠，不僅為古樸的廟宇增添了幾分喜慶與溫暖，更散發著濃濃的人情味。廟裡的服務人員態度親切真誠，面對初次踏上蘇澳這片土地的旅人，總是耐心且詳細地介紹著這裡的點滴記憶。那份熱情讓人深感：今日能在此相遇，便是一段難得的緣分。

宜蘭蘇澳永福宮：泡麵冰棒土地公

一踏進大殿，便能感受到祥和親切的氛圍，不由自主想向土地公爺爺與眾神明問候請安。這裡雖無華麗耀眼的氣場，卻散發著平易近人的溫暖感。仔細一看，許多香客特別帶著泡麵前來做為供品，完美展現了這座「泡麵冰棒土地公」獨特又接地氣的在地特色！

在土地公案桌旁，就能看到這裡的特色泡麵。雖然種類不算繁多，但已十分足夠——畢竟這是廟方與信眾結緣的心意，種類多寡從非重點，重要的是我們能在此與土地公結下一段善緣。廟方人員甚至貼心準備了特製辣椒醬，就怕大家覺得味道不夠重，細心程度令人備感親切。更厲害的是，這裡與一般的泡麵土地公不同，居然還提供冰棒甚至小美冰淇淋！兩種經典口味任君選擇，如此別出心裁的驚喜，實在讓人直呼太特別了！

加入特製辣椒醬前，廟方人員還熱情招呼提醒：「這是我們自製的生辣椒，非常辣喔！」不過泡麵只要多加了這一味，整體口感與風味瞬間提升，吃起來過癮又美味！

吃完泡麵別急著走，上三樓看一下海神廟，原來永福宮是雙主神廟宇，蘇澳港原本就是靠海維生，主祀海神爺，庇佑蘇澳地區的漁民出海作業平安、滿載而歸。

下次經過舊蘇花公路或前往花蓮時，不妨順道停靠蘇澳永福宮，吃碗熱騰騰的泡麵與沁涼冰棒，感受在地最溫暖的人情味！

宜蘭蘇澳永福宮（泡麵冰棒土地公）

地址：宜蘭縣蘇澳鎮蘇東里蘇花路五段105號

電話：03 995 1229

開放時間：24小時

公休日：無

門票：免費參觀

停車：免費停車場

寵物：寵物需繫好牽繩或放進推車中

文章來源：蓉蓉牽手☜ㄩˇ你環遊世界 FB：蓉蓉牽手與你環遊世界

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