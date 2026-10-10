快訊

美國對多家企業發起337調查 涉及立訊精密、鴻海、台達、廣達等

曾向呂秀蓮求婚…董念台8月發文透露「快死了」自認善良：難道只能當流氓

尋味台東電光部落　品全台首支零碳咖啡與炙燒肉飯糰

聯合新聞網／ 行遍天下
▲電光部落擁有宜人的梯田景觀。
▲電光部落擁有宜人的梯田景觀。

【圖／文：田欣雲】

順著台9線向北，來到關山後右轉跨越卑南溪，轉入海岸山脈一側的電光部落。這裡有個名為「日出禾作」的品牌，賣有機栽種的電光米，也賣全台第一支「零碳咖啡」。品牌創辦人黃瀚是位充滿熱忱的阿美族返鄉青農，以電光部落在日本時代的舊地段名「日出」，搭配象徵著他所栽種的有機稻米「禾作」，也隱含著與農友「合作」的願景。

▲電光村稻米耕作為一年兩作，一捲捲秧苗捲準備投入下半年度栽種。
▲電光村稻米耕作為一年兩作，一捲捲秧苗捲準備投入下半年度栽種。

▲黃瀚在工作前進行祭祖靈儀式。
▲黃瀚在工作前進行祭祖靈儀式。

　

從稻田到咖啡的地方創生

走進黃瀚在家中設置的「禾作吧台」空間，瞬間被一陣濃郁的咖啡香氣包圍。黃瀚說，電光部落其實從日治時期就開始種植咖啡，他將這段沉寂的歷史重新找回，並親手烘焙出屬於家鄉的「電光咖啡」。回憶2022年時，電光社區在取得「低碳旅遊認證」後，台東縣環保局希望進一步盤查並推動具有碳足跡認證的在地農產品，因此促成黃瀚與在地咖啡農合作，從無到有進行碳盤查，甚至購買碳權抵換，讓這裡誕生了全台灣第一支獲得「零碳認證」的國產咖啡。他們用實際行動證明，友善土地的農業不僅能種出好品質，更能對地球環境做出永續的承諾。

▲來「禾作吧台」可品嘗到主人家手沖咖啡。
▲來「禾作吧台」可品嘗到主人家手沖咖啡。

▲電光咖啡是國內第一家獲得「零碳認證」的咖啡。
▲電光咖啡是國內第一家獲得「零碳認證」的咖啡。

如果在台東慢食節遇見日出禾作，記得別錯過那款現烤的「Siraw飯糰」。Siraw是阿美族傳統的熟成肉，黃瀚慶幸自己在祖母過世前，特地向她討教製作工法，之後將這帶著酸甜鹹香的Siraw薄片，放在自家種植的電光米飯糰上，用直火炙燒逼出油脂香氣，不僅讓肉質變得容易咀嚼，也一併消除了大眾對於「吃生肉」的恐懼，讓這份充滿阿美風情的野性滋味，餽贈給每位到訪台東的旅人。

　

店家資訊

日出禾作

地址：台東縣關山鎮電光里中興25-1號

電話：0934-254-225

FB：richuhezuo　

消費：手沖單品160元，拿鐵160元，Dirty泰式髒髒180元

注意事項：採預約制，須至少提前一天預約

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

行遍天下

追蹤

相關新聞

尋味台東電光部落　品全台首支零碳咖啡與炙燒肉飯糰

順著台9線向北，來到關山後右轉跨越卑南溪，轉入海岸山脈一側的電光部落。這裡有個名為「日出禾作」的品牌，賣有機栽種的電光米，也賣全台第一支「零碳咖啡」。品牌創辦人黃瀚是位充滿熱忱的阿美族返鄉青農，以電光部落在日本時代的舊地段名「日出」，搭配象徵著他所栽種的有機稻米「禾作」，也隱含著與農友「合作」的願景。

知本老爺煥新開幕！玩出台東好生活 溫泉、美食、山海一次享受

【旅奇傳媒/編輯部報導】歷經半年封館籌備，台東「知本老爺酒店」煥新開幕！本次為開館以來最大規模的改裝工程，跳脫僅單純的硬體設備更新，而是針對「食、遊、住」進行全方位的服務進化。 「知本老爺」更推出全新品牌主張「真好，所在」，將透過「台東生活餐桌」、「和風療癒湯泉」、「親子放電空間」，以及「南北雙線遊程」四大主軸，打造跨世代共樂的度假場域，讓不同年齡及需求的旅客，都能自在享受台東的美好。 最道地的台東生活餐桌　那魯灣餐廳全新登場 「知本老爺」最具代表性的餐飲空間「那魯灣自助餐廳」，以「台東生活餐桌」為核心概念，嚴選可溯源的當季旬味，讓旅客透過味蕾親身體驗台東在地的生活感。 餐廳菜單將隨四季更迭，打造涵蓋山、海、土、慢火與鄉村烘焙等五大系列特色菜。率先登場的是「山系」洛神蕃紅松阪豬、「海系」香檸橄油鬼頭刀、「土系」紅藜乾酪時蔬拌、「慢火」初鹿牛奶雞白湯與東河香草磅蛋糕；更以卑南風土為靈感，推出巧妙融合在地洛神花的特調飲品。空間上也運用簡潔現代的鄉村風設計，引山林美景入室，同時優化取餐動線，透過座位分區增加用餐舒適度與私密感。 10月指定假日將邀請「淺山咖啡」與「林道咖啡烘豆工作室」創辦人

小丸子陪你泡湯！花蓮太平洋溫泉季17日登場一路玩到11月

天氣漸涼，花蓮太平洋溫泉季即將登場，今年與日本人氣動漫角色「櫻桃小丸子」打造造型裝置藝術，並持續推出免費接駁服務及付費的溫泉專車，方便旅客安排小旅行。昨晚試燈為活動暖身，17日正式開幕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。