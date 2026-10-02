宜蘭「免出國吃15國料理」！限時3大人氣品牌首度進駐飯店Buffet百匯

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聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／凱渡廣場酒店提供
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不用買機票，宜蘭就能來一趟「舌尖環遊世界」！宜蘭烏石港凱渡廣場酒店旗下自助餐廳「pelago百匯廚」即日起至10月31日推出「世界風味嘉年華」，一次集結近15國特色料理，更首度攜手KANG Artisan Bakery、Bark Q黑皮德州煙燻燒烤、番紅花城土耳其餐廳3大餐飲品牌，將職人麵包、德州煙燻燒烤及土耳其家鄉料理搬上百匯餐檯。旅客不用出國，也能從一張餐桌吃遍不同國家的特色風味，體驗一場異國美食之旅。

3大餐飲品牌首度合作　職人麵包、煙燻燒烤一次吃

這次活動特別找來3個不同領域的餐飲品牌合作，讓百匯餐檯增加更多特色料理。KANG Artisan Bakery以手作烘焙登場，帶來杏仁可頌、起司法國、雙辣卡門與鹽佛卡夏等品項，將職人麵包變成餐桌上的亮點。喜歡煙燻料理的旅客，則可鎖定Bark Q黑皮德州煙燻燒烤，品嘗煙燻手撕豬小漢堡、BLT煙燻豬五花迷你三明治、雙風味雞翅、招牌烤時蔬及煙燻奶油玉米糕，從肉品到配菜都帶有慢燻香氣。

圖／凱渡廣場酒店提供
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番紅花城土耳其料理登場　一次吃遍多國風味

另一大亮點則是番紅花城土耳其餐廳進駐，帶來土耳其炒肝、土耳其飯、燉羊膝、馬鈴薯燉牛、凱什凱克及羊肉湯等家鄉料理，甜點則有烤牛奶米布丁與土耳其冰淇淋，另提供土耳其沙煮咖啡，部分餐點還加入現場互動體驗。除了3大品牌，pelago百匯廚也同步推出近15國料理，從中式、港式，到日本、泰國、印度、巴基斯坦及中亞風味都能找到，讓一餐自助餐化身多國美食巡禮。

圖／凱渡廣場酒店提供
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圖／凱渡廣場酒店提供
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世界風味嘉年華至10月底　晚餐1380元起

「世界風味嘉年華」活動自2026年9月25日至10月31日止，地點位於凱渡廣場酒店2樓pelago百匯廚。晚餐分為17:20至19:00、19:30至21:10兩個時段，成人每位1,380元，另加10%服務費；也可搭配住宿方案享一泊二食。秋季想安排宜蘭小旅行的旅客，不妨將烏石港與這場限定美食活動一起排進行程，在海景度假之餘，從餐盤展開一趟不用出國的世界美食之旅。

圖／凱渡廣場酒店提供
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