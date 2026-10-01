宜蘭傳藝「免費入園攻略」來了！嗨到國慶連假 還有「異國市集、泰國水燈體驗」限時登場

免費入園！國家級傳統藝術基地「宜蘭傳藝園區」祭出多項入園優惠，秀證件、帶毛孩都可享免門票；還有2026亞太傳統藝術節重磅登場，免花機票錢也能開逛異國市集、體驗泰國水燈文化。

圖／宜蘭傳藝園區官網

宜蘭傳藝園區駐園大戲 《齊天大聖嬉遊記》，亞太傳統藝術節期間暫停演出（10/3-10/11）。圖／交通部觀光署提供

宜蘭傳藝園區 入園優惠攻略

歡慶宜蘭傳藝十週年，10月祭出多種入園優惠，快來看看符合哪項優惠條件吧！

宜蘭縣民 免費入園 活動日期：10/3～10/11 活動內容：戶籍設於宜蘭縣或身分證字號G開頭者，持有效身分證件享本人入園免費 雙十壽星 免費入園 活動日期：10/10國慶日限定 活動內容：10/10當日壽星持有效身分證件享本人免費入園 帶毛孩同行者免票入園 活動日期：10/19～11/1 活動內容：與1隻毛孩同行，享1位同行者免票入園 新住民 購票買一送一 活動日期：10/3～10/11 活動內容：持有效居留證或出生地非中華民國境內之國民身分證，可享普通票買一送一

圖／宜蘭傳藝園區粉專

圖／宜蘭傳藝園區粉專

2026亞太傳統藝術節

不用搭飛機！2026亞太傳統藝術節將於10/3至10/11在宜蘭傳藝園區盛大登場，主打在台體驗亞太各國傳統文化，有多樣精彩演出、異國市集、泰國水燈體驗等主題活動，一路嗨到國慶連假。

而各項活動時間安排，10/3、10/4「異國市集」能一次逛遍亞太風情，從美食、文化感受異國魅力；10/3、10/10「泰國水燈體驗」可親身體驗水燈祈福的泰國傳統文化。

必看演出則邀請到東京幻境、身聲劇場、大浪舞集、李靜芳歌仔戲團、大篷車樂團、台北木偶劇團、濱田石見神樂社中、辛恩珠舞蹈團、九天民俗技藝團、瑪嘎巴嗨文化藝術團等，詳細節目表請見官網。室內劇場（蔣渭水演藝廳、曲藝館）需索票入場，每人每場次限2張，數量有限、索完為止。

石見神樂《惠比須》&《大蛇》兩部經典神話劇目。圖／宜蘭傳藝園區粉專

台北木偶劇團《三仙台尋龍記》。圖／宜蘭傳藝園區粉專

宜蘭傳藝園區

地址：宜蘭縣五結鄉季新村五濱路二段201號

開放時間：9:00-18:00

官網：https://www.px-sunmake.org.tw/

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