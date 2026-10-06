不自駕也超好玩！台東三天兩夜不開車行程推薦，享受省力與舒適的慢活旅行

你也是喜歡看風景放空，或者是熱愛兜風的人嗎？推薦大家善用便利的包車旅行服務，並跟著我們的腳步，到漁港拍賣市場尋找現撈海鮮、探訪原民部落，並在沿路大啖文青米苔目，以及打卡全台最美車站！把開車的疲憊留給專業司機，你只需要放鬆坐在車子裡，盡情將視線留給台東的美，用最慵懶的兜風節奏，為自己安排舒心的台東三天兩夜之旅吧。

台東三日遊行程建議

天數 行程內容 DAY 1 千禧曙光紀念園區、榕樹下米苔目*小滿雨生、台東南豐鐵花棧 DAY 2 富岡漁港、布農部落休閒農場 DAY 3 多良車站

台東景點｜千禧曙光紀念園區

太麻里海岸線，療癒漸層太平洋藍

位在太麻里火車站海邊，「千禧曙光紀念園區」得名於2000年在此舉辦的《迎曙光音樂會》而一舉成名。這片綿延數公里的海岸，有著得天獨厚的遼闊視野與漸層的太平洋藍海，很推薦大家坐在沙灘上吹著海風、聽著浪濤聲，讓思緒隨著層層浪花徹底放空，並用這片最純粹的療癒湛藍，為台東三天兩夜之旅開啟美好的慢活序幕。

圖／IG@xuan__catcat

地址｜臺東縣太麻里鄉北里村南迴公路35號

台東美食｜榕樹下米苔目*小滿雨生

文青風老字號小吃，手工現做米苔目

台東超人氣傳統小吃在這邊！由老字號品牌二代接班的「榕樹下米苔目*小滿雨生」，不只座位間距寬敞舒適，採光也極佳，可說是顛覆一般小吃店刻板印象的文青風餐廳。店家堅持手工自製米苔目，且嚴格把關每一批米的含水量，無論是湯的米苔目還是乾的米苔目，口感皆Q彈滑溜，此外小菜像是豬五花八門和香酥鬼頭刀等，吃起來也都相當過癮喔。

圖／IG@foodie.sakura

地址｜臺東縣臺東市民生里浙江路323號

電話｜0963 148 519

營業時間｜10:00-14:30；16:30-19:30（週三公休）

台東住宿｜台東南豐鐵花棧

鐵花路口簡約旅宿，樓下就是鐵花餐酒館

喜歡簡約風格的住宿嗎？位於中華路及鐵花路交叉口的「台東南豐鐵花棧」，有著柔和的色調和迷人的光影，散發出清新明亮的氣息，整體來說住宿體驗非常舒適。館內擁有109間精緻客房，且拉開房間的窗簾便能迎接海景或街景！值得一提的是，一樓設有的鐵花餐酒館，其廚師團隊精心研發多樣化菜單，在飯店就能一嘗台東特色風味！

圖／IG@inn_by_the_village

地址｜臺東縣臺東市新興里中華路一段585號

電話｜089 328 160

台東景點｜富岡漁港

現撈海鮮碼頭拍賣，通往綠島蘭嶼門戶

作為臺東縣第二大港的富岡漁港，不僅是通往綠島、蘭嶼的重要樞紐，更是海鮮控不能錯過的天堂！每天早上約十點，漁船就會陸續回到碼頭，帶回新鮮又好吃的海產，並直接在碼頭上進行拍賣。不僅如此，富岡漁港也設有魚貨市場，方便民眾來採買新鮮又價廉的海鮮，而港口附近更林立著許多在地海產餐廳，提供現做的海鮮料理。

2026臺東縣政府觀光發展處

地址｜臺東縣臺東市富岡里富岡街297號

電話｜089 281 050

台東景點｜布農部落休閒農場

深度原民文化體驗，每日兩場布農劇場

「布農部落休閒農場」位於延平鄉，主要以布農部落經營形式，期盼讓遊客們深度體驗原住民生活風貌、文化傳承與休閒產業，是一處致力於重建原住民文化，並提供人們體認原住民文化機會的綜合休閒農場。

整個園區集結了原住民傳統藝術與文化，除了每天定時演出兩場布農劇場表演，也提供小米酒、精油、竹炭產品、果汁、果醬在地居民自製產品，此外還可以到風味餐廳享用特色美食！

圖／IG@bunun__leisurefarm

地址｜臺東縣延平鄉桃源村昇平路191號

電話｜0988 368 685

營業時間｜08:00-17:00

台東景點｜多良車站

台灣最美車站，山海相連日出日落點

被譽為「台灣最美的車站」的「多良車站」，鄰近太平洋，展現出壯闊的山海相連景致。多良車站二樓設有觀景台，擁有眺望絕美風景的好視野，偷偷告訴大家這裡還是賞日出與日落的觀賞點！

不只有迷人的自然風光，車站周邊還有市集與部落美食，讓你在飽覽海岸美景之際也能品味在地風味，特別適合在回程前前來拍拍照，為這趟充實的台東之旅劃下愉快的句點。

圖／IG@kshcindy

地址｜臺東縣太麻里鄉多良村瀧溪路8-1號

電話｜08 9781 301

營業時間｜08:00-17:00

台東不開車常見問題

如果不開車，規劃台東三天兩夜的行程，景點之間會不會很難抵達？

完全不會！現在最舒適的玩法就是選擇定點包車，這能讓你的台東三天兩夜之旅玩得比自駕更放鬆！不用在異鄉辛苦看導航、找車位，只要預約好包車服務，就能一路暢玩許多台東景點。

想規劃一趟台東三天兩夜不開車之旅，住宿跟市區動線該怎麼挑選？

建議台東住宿要選在交通樞紐周邊，例如本篇介紹的台東南豐鐵花棧，其地理位置優越，散步就能到隔壁的鐵花村，此外周邊的公車轉運也極為方便。

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