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東漂十年的心靈美學　走進鹿野尾餘記的月桃慢午時光

聯合新聞網／ 行遍天下
▲老孫與小蒨在鹿野深耕尾餘記品牌。
▲老孫與小蒨在鹿野深耕尾餘記品牌。

【圖／文：田欣雲】

走進鹿野鄉的「尾餘記」，空間裡觸目所及的陶作、編織、骨貝、樹皮等素材，洋溢著主人家夫妻的藝術魂。主理人老孫與妻子小蒨從台中移居台東已十年，專為旅人們設計了一場名為《初.作.慢.午》的半日生活體驗，從上午十點到下午兩點的4個小時裡，從認識月桃、靜心編織，到品嘗一頓充滿在地風土的慢食午餐。

　

隱於店名後的深刻期許

小蒨笑著和我分享「尾餘記」這個名字背後的心境轉折。初來乍到時，面對未知的東漂生活，心態較為悲觀，認為這是「生命的尾端，剩餘的價值」。後來，老孫喜歡在東海岸撿拾漂流木，透過美感與打磨賦予朽木新生，心境轉為「隨拾末尾，餘光仍耀」，意味著任何看似無用的事物，只要用心雕琢，都能綻放光芒。如今，他們在鹿野站穩了腳步，品牌也進化到3.0版本的「有頭有尾，有盈有餘」，期盼在認真過好每一個今天的同時，也能擁有盈餘與充滿想望的明天。

▲編織是小蒨與土地、自我心境以及大眾對手工藝價值的溝通橋樑。
▲編織是小蒨與土地、自我心境以及大眾對手工藝價值的溝通橋樑。

▲人們不要的骨頭，在老孫巧手下打磨拋光出溫潤質感。
▲人們不要的骨頭，在老孫巧手下打磨拋光出溫潤質感。

　

月桃編織與風土餐桌

「來喝喝看這個」，老孫遞來一杯自釀的月桃康普茶，輕輕的氣泡感交織著月桃清香，極具台東野趣。瞧我喝得喜歡，又再端出近期參加慢食節的新品「羅氏鹽膚木」口味。羅氏鹽膚木被稱為「獵人的鹽」，用來做成康普茶，喝起來竟帶著一絲宛如梅子般的迷人酸氣，令人胃口大開。小蒨還端出了親手熬製的月桃糖漿，以及選用東海岸成功鎮養殖的「醬漬小九孔」，鮮甜彈牙的海味與紅烏龍茶香在口中完美融合。才明白那體驗編織的不只是月桃葉鞘，更是與這片土地、這對夫妻真摯交流的美好記憶。

▲尾餘記《初.作.慢.午》半日生活體驗包含享用餐點。（圖片提供：尾餘記）
▲尾餘記《初.作.慢.午》半日生活體驗包含享用餐點。（圖片提供：尾餘記）

▲月桃康普茶帶有月桃清香與些微氣泡感。
▲月桃康普茶帶有月桃清香與些微氣泡感。

　

店家資訊

尾餘記

地址：台東縣鹿野鄉瑞源村瑞景路二段121巷1號

電話：0913-677-757

FB：尾餘記

消費：《初.作.慢.午》半日體驗每人1500元（ 含手作與午餐），須事先預約

　

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