綠色旅遊／花東縱谷騎電輔車 巡舊鐵道、看南橫峽谷、逛關山老街

【旅奇傳媒/編輯部報導】為持續深化花東縱谷「低碳旅遊」品牌形象，交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處（簡稱縱管處）與在地業者「阿度的店」共同合作，於2026年10月至11月期間推出秋季限定「綠色旅遊」遊程「南橫月野慢行」。

本次活動為具備運動習慣的戶外愛好者打造，雖然南橫公路地形具備挑戰與難度，但在專業電輔車（E-bike）的電力輔助下，能讓車友更順暢地深入走訪花東縱谷，穿梭於月美舊鐵道風情、南橫壯麗峽谷與關山在地歷史人文之間，享受最舒適浪漫的縱谷秋日景色。

▲六口溫泉。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

本次「南橫月野慢行」活動以「舊鐵道風情 · 南橫峽谷溫泉 · 關山老街文化」為三大核心主軸。行程特別規劃由「月美舊火車站」出發，沿著「月眉自行車道」展開縱谷與南橫公路巡禮，前往「六口溫泉」體驗並享用在地風味餐，回程則進入「關山老街」進行專業的導覽解說。騎乘路線全程約70公里，活動配置1:10專業領騎服務與支援補給車隨行，確保參與遊客兼顧騎乘體驗與安全保障。

縱管處許宗民處長表示，花東縱谷擁有極具特色的自然地景與人文聚落，秋季更是最適合進行單車騎行的季節。本次遊程引進電輔車，降低體能門檻，讓民眾能以最親近土地的速度與方式，細細品味「南橫公路」的雄偉山景與「關山老街」的歷史韻味，打造兼具生態、文化與休閒的深度的花東縱谷運動觀光新體驗。

▲天龍吊橋。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

「南橫月野慢行」將於今年10月至11月期間共推出限定八梯次（10/03、10/10、10/17、10/31；11/07、11/14、11/21、11/28），每梯次限額20人。為推廣低碳綠色旅遊，原價每人1,500元之精緻遊程，本次「南橫月野慢行」優惠每人只要500元！費用包含專業電輔車1輛、專業領騎服務、保險、在地風味午餐、沿途精緻補給品及關山老街專業導覽解說。活動即日起開放預約報名，名額有限，額滿為止！

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