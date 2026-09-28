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鋼纜藝術走進山海 康木祥《無限智》藝術作品展登上龜山島！

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開幕現場由樂手與舞者於作品前跨界演出。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區／提供
開幕現場由樂手與舞者於作品前跨界演出。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角管理處）轄管之宜蘭龜山島，迎來由國際雕塑藝術家康木祥創作之《無限智》藝術作品展正式亮相，展期為期2年至2028/09/15。立法院陳俊宇委員服務處顧問沈頌智、東北角管理處處長游麗玉、藝術家康木祥、日商台灣伊藤忠股份有限公司董事長桐山寬史及當地士紳等貴賓到場，一同迎接《無限智》進駐龜山島，為島嶼增添全新的藝術風景。

東北角管理處游麗玉處長表示，龜山島擁有特殊的火山地景、豐富生態及獨特的人文歷史，是東北角重要的觀光景點。這次邀請康木祥以大型鋼纜雕塑作品進駐龜山島，希望讓藝術走進自然，也讓旅客在欣賞山海景色的同時，從不同角度認識龜山島，感受自然與藝術交織的獨特魅力。

國際知名雕塑藝術家康木祥，曾在德國柏林、漢堡、卡爾斯魯厄、迪爾霍普茨、法國巴黎、瑞士蒙特勒，以及美國紐約、華盛頓、日本大阪、明石等地舉辦創作展，作品足跡遍及歐、美、亞洲。此次展出的《無限智》，以「生命之初」為創作概念，利用鋼纜打造出微微側首、彷彿正在思考的姿態，呈現對生命與智慧的想像。

▲藝術家康木祥親臨現場介紹創作理念。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區／提供
▲藝術家康木祥親臨現場介紹創作理念。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區／提供

對康木祥而言，這次回到龜山島也是一場跨越25年的重逢。2001年桃芝颱風過後，他曾登上龜山島，以漂流木為創作素材，在島上獨居一年，這段與島嶼長時間相處的經驗，也深深影響他的藝術創作。25年後，他再次帶著作品回到龜山島，讓過去與現在在島上再次相遇，也讓藝術與龜山島的自然、人文產生新的連結。

遊客登上龜山島，除了欣賞《無限智》，也可依體力與興趣安排龜尾湖「環湖步道」、「401高地」健行，或搭船環繞龜山島，欣賞特殊地質景觀、峭壁及「牛奶海」等自然景色。結束龜山島行程後，還可以順遊頭城老街、烏石港、外澳等濱海景點，或前往礁溪泡溫泉，從海岸一路玩到山城，享受自然、生態、美食與溫泉交織的宜蘭旅程。

可以善用大眾運輸，搭乘「台灣好行」/「綠18壯圍沙丘線」及「綠19宜蘭東北角海岸線」前往烏石港，再搭船登上龜山島，輕鬆串聯宜蘭濱海地區與東北角沿線景點，安排一趟結合山海、生態、藝術、美食與溫泉的慢遊行程。 更多相關活動資訊，請參閱「東北角觀光資訊網」或「東北角之友」Facebook 粉絲專頁。

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