「宜蘭大湖風景特定區」開園時間曝！水上活動、湖畔市集一次玩

宜蘭又多一處戶外景點可以安排！位在員山鄉的大湖風景特定區將於2026年9月26日重新對外開放，宜蘭縣政府也同步規劃「水印大湖」開園系列活動，連續2天帶來水上體驗、湖畔市集及親子手作等內容。想趁秋季到宜蘭走走的遊客，可把大湖風景特定區列入新的旅遊行程。

這座風景區經過多年整建後重新亮相，園區核心景觀為金大安埤湖，周邊則持續進行環境與公共設施改善。這次重新開放不只讓遊客能再次親近湖畔景色，也將水域活動納入遊憩規劃，讓大湖從單純的自然景觀，增加更多可以實際參與的體驗內容。

圖／取自「宜蘭勁好玩」臉書粉絲團

大湖開園連玩2天 SUP、獨木舟都能體驗

配合9月26日至27日的開園活動，現場安排多項水上遊憩項目，包括SUP立槳、SUP瑜珈、獨木舟以及水上自行車，遊客可以從不同方式感受湖面風光。部分體驗採分時段辦理，並設有名額限制，實際活動內容仍須依現場狀況及天候條件調整。

圖／取自「宜蘭勁好玩」臉書粉絲團

如果不想下水，也有湖畔散步、市集及舞台節目可以參加。開園期間預計有約20個攤位進駐，內容從地方農產、特色飲食，到青創品牌及原民選物都有，另外還安排歌仔戲、音樂演出、特技、川劇變臉及氣球小丑等表演，讓整座園區增加節慶氣氛。

親子可玩生態瓶 「大湖起步走」還能換多肉植物

親子族群也有專屬活動。現場推出生態瓶DIY，透過簡單手作認識水域與植物生態；另外還有「大湖起步走」活動，結合皮克敏遊戲元素，遊客沿著湖區完成指定任務與步數後，可以兌換迷你多肉植物，每日限量200盆，送完為止。

逛市集也能參加集章活動，消費後集滿指定章數，可兌換員山鄉農會豆奶或拍貼體驗，同樣設有每日數量限制。部分活動需要事前報名，因此計畫前往的遊客，建議出發前先確認宜蘭縣政府及「宜蘭勁好玩」公布的最新活動資訊。

大湖風景特定區這次重新開放，是宜蘭地方景點整備後的重要新進度。園區後續也將持續完善旅遊服務設施，未來規劃加入遊客中心、賣店、市集空間、艇庫及碼頭等機能。對喜歡自然景觀、戶外活動及親子旅行的遊客來說，9月底開始又多了一個可以安排的宜蘭新景點。

大湖風景特定區開園資訊

活動日期：2026年9月26日、27日

活動時間：09:00～16:00

地點：宜蘭縣員山鄉大湖風景特定區

活動內容：SUP立槳、SUP瑜珈、獨木舟、水上自行車、湖畔市集、舞台表演、生態瓶手作、大湖起步走

提醒：部分活動有名額限制，實際報名方式及活動內容依官方最新公告為準。

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