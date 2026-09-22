花蓮原住民體驗｜走進阿美族部落廚房！逛市場認識野菜、親手做，解鎖最在地花蓮美食

來花蓮旅遊，除了追海景、跑熱門景點，想更深入認識在地文化，不妨安排一場很有特色的原住民料理體驗！這次小編走進花蓮在地的「珈藍可廚坊」，從重慶市場巡禮開始，跟著老師認識平常少見的野菜、香料與特色食材，再親手把一大盆食材變成豐盛的五菜一湯。從市場到餐桌，不只吃得到最在地的花蓮美食，還能透過料理認識阿美族飲食文化，連月桃糯米油飯都能自己動手完成。如果已經玩膩一般花蓮景點，想找點不一樣的花蓮美食，這趟有得吃、有得玩又能認識在地文化的體驗，很值得排進行程！

花蓮原住民體驗第一站：重慶市場

跟著在地人逛市場，認識平常沒看過的花蓮食材

這次的花蓮原住民料理體驗，不是直接走進廚房開煮，而是先從市場開始！跟著老師走進花蓮重慶市場，一路認識各種當地食材，才發現原來市場裡藏著這麼多平常很少接觸到的野菜與香料。

圖/ReadyGo

阿美族的飲食文化和自然環境有很深的連結，山裡、海裡當季有什麼，就把什麼變成餐桌上的料理，喜歡這類體驗的人也可以參考花蓮部落流水席。因此實際走一趟市場，不只是採買，更像是一堂很生活化的食材課。老師會沿途介紹不同食材、野菜與使用方式，原本看起來陌生的植物，聽完介紹後才知道原來都能成為料理的一部分。

而且每天市場裡能買到的食材不完全相同，實際製作的菜色也會依當天的新鮮食材調整，反而讓整個體驗多了一點開盲盒的期待感。

地點：花蓮重慶市場

花蓮原住民料理體驗：珈藍可廚坊

從市場到餐桌，親手把一大盆食材變成五菜一湯

市場採買結束後，接著就是小編最期待的料理時間！回到珈藍可廚坊，桌上擺滿剛剛認識的新鮮食材，大家開始分工處理、準備料理，從一開始的一大盆食材，最後竟然真的變成完整的五菜一湯，看到整桌成果時超有成就感。

圖/ReadyGo

整個過程不是站在旁邊看老師示範，而是真的要自己動手。從處理食材、備料到烹調，每一道料理都有老師一步步帶著完成，即使平常沒有太多下廚經驗，也不用太擔心跟不上。

而且比起一般單純教你完成一道料理的烹飪課，小編覺得這裡更有趣的是會一邊料理、一邊認識阿美族飲食文化。很多原本完全陌生的食材，實際摸過、聞過，再親手料理一次，記憶真的會深很多。

店名：珈藍可廚坊 地址：花蓮縣花蓮市民德里民權路7-1號 營業時間：採預約制 體驗內容：市場巡禮、在地食材介紹、原住民料理實作等，實際內容與菜色依當日安排為準

花蓮美食體驗亮點：月桃糯米油飯

月桃葉烤過香氣更明顯，自己完成吃起來更有成就感

這次整桌料理中，小編最期待的就是月桃糯米油飯！「月桃」搭配「糯米油飯」，光聽組合就讓人很好奇。

圖/ReadyGo

月桃葉經過烘烤之後，植物本身的香氣會更加明顯，再和糯米搭配，整道料理多了一股很有辨識度的自然香氣。從準備食材一路做到完成，等到真正坐下來吃的時候，感覺也跟直接去餐廳點一道料理完全不同。

最有趣的是，過程中真的會一直出現「等等，這個也是食物嗎？」的瞬間。許多平常可能連名字都叫不出來的植物，在老師手中都能變成餐桌上的一道菜，也讓這趟花蓮原住民體驗不只是吃美食，更像是透過料理認識土地。

花蓮原住民體驗半日遊行程表

時間 行程規劃 09:00 【花蓮重慶市場】跟著老師逛傳統市場，認識花蓮在地野菜、香料與平常少見的食材。 10:00 【珈藍可廚坊】回到廚房整理當天採買的食材，開始分工備料。 10:30 【阿美族料理實作】跟著老師一步步製作料理，從處理食材到烹調都親自完成。 11:30 【月桃糯米油飯】體驗充滿特色的在地料理，感受月桃葉烘烤後散發的特殊香氣。 12:00 【五菜一湯完成】把原本滿桌的食材變成豐盛料理，一起享用自己親手完成的午餐。 13:00 【體驗結束】結束充滿在地文化與美食的花蓮半日行程，再接續安排下午景點。

花蓮原住民料理體驗常見問題

珈藍可廚坊需要事先預約嗎？

需要。珈藍可廚坊採預約制，建議確定花蓮旅遊日期後提前詢問店家可預約的時段與當日體驗內容，避免直接前往後無法參加。

體驗大約需要多久？

不一定。料理會依市場當天可以取得的新鮮食材進行調整，因此每次參加都有可能遇到不同的野菜、香料與料理組合，這也是這項體驗有趣的地方之一。

每次都會吃到一樣的原住民料理嗎？

不一定。料理會依市場當天可以取得的新鮮食材進行調整，因此每次參加都有可能遇到不同的野菜、香料與料理組合，這也是這項體驗有趣的地方之一。

不會做菜也可以參加嗎？

可以。料理過程中會有老師帶領，從認識食材、處理方式到實際烹調都會一步步進行，不需要本身就有豐富的下廚經驗。

珈藍可廚坊適合親子或帶長輩參加嗎？

如果家人對料理、在地文化或市場巡禮有興趣，很適合一起體驗。相較於一直走景點的行程，這種半日料理活動步調比較集中，也有許多可以一起分工互動的環節。

不過若同行長輩或小朋友有行動、飲食上的特殊需求，建議預約前先向店家確認課程安排是否合適。

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