宜蘭海線公路旅行必收！從台2線「大溪橋」看山海絕美視角





沿著北部濱海公路進入宜蘭頭城大溪路段，台2線大溪橋大約座落在122K+630至123K+060之間，橋梁跨越大溪川接近出海口的位置，也成為台2線串聯宜蘭東北角海岸的重要交通節點。特殊的地理位置，讓這裡形成相當鮮明的「山海廊帶」。面向海側，視線直接延伸至太平洋，浪花、礁岸與海天線構成開闊風景；轉往陸側，地貌迅速由海岸拉升至山巒，短短一段距離就能看見宜蘭東北角海岸山海緊鄰的特色。





▲圖片來源：公路局：公路人FB





火車就在山腳穿梭 等一班列車進入風景

如果說太平洋是大溪橋最壯闊的背景，那麼宜蘭線鐵路就是這片風景裡最有生命力的元素。鐵道緊鄰台2線與山腳延伸，列車不時從山海之間穿過，讓靜止的自然景觀突然有了流動感。尤其對鐵道迷或喜歡風景攝影的旅人而言，等待火車進入視野也是這一帶相當有趣的體驗。海浪、溪口、山巒與列車各自在不同方向展開，只要抓到適合的時間與觀看位置，便能留下很有宜蘭海線特色的畫面。





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從老橋走向新橋 北濱公路行車環境再改善

除了景色，大溪橋本身也是台2線道路改善的一環。近年相關路段陸續進行拓寬改善與大溪橋改建工程，並配合道路鋪面等工程，希望改善北濱公路沿線交通條件，提升通行品質與安全性。也因此，大溪橋不是單純為了觀光而存在的景觀橋，而是一座真正承擔地方與過境交通的公路設施。每天都有車流從橋上通過，而火車、海浪與山景則在兩側持續上演，形成「交通建設本身就是風景的一部分」的特殊樣貌。





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沿著台2線繼續走 把頭城海線串成一趟旅行

若專程安排宜蘭海線旅行，大溪橋更適合被放進一條完整的台2線路線，而不是單獨停留。沿著頭城海岸前進，可以把大溪、北關一帶的海岸風光與周邊景點串聯，途中不時還能遇見鐵路、漁村與太平洋交錯的景色。不過，大溪橋首先仍是一座車流通行的公路橋梁，並非以觀景平台為主要功能。想欣賞或拍攝山海、火車景色，應以周邊合法、安全且不影響交通的位置為優先，切勿在車道、橋面或路肩危險區域逗留拍照。把安全留在第一順位，才能好好收藏這段屬於宜蘭北濱公路的山海風景。





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【台2線大溪橋】

景點位置：宜蘭縣頭城鎮大溪路段（約台2線122K+630－123K+060處）





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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