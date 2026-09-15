台東一日遊｜金崙下火車就能玩！手工麵包、臭豆腐、黑教堂、咖啡到海邊一次收

想安排一趟不用開車的台東小旅行，搭火車到金崙就能直接出發！金崙位在台東太麻里，景點、美食大多集中在火車站周邊，從手工麵包、在地臭豆腐，到充滿排灣族文化特色的天主堂、咖啡廳與海灘，靠步行就能一路玩。 這次小編整理一條「金崙車站下車就能玩」的台東一日遊路線， 沒有複雜交通，也不用一路趕行程，下火車就能開始玩的旅行方式，正適合想慢慢感受台東步調的人。

台東一日遊｜穀臼那哪手工麵包

穀臼那哪手工麵包：火車站旁就能買，把部落山林滋味揉進麵包裡<

抵達金崙後，第一站可以先從火車站附近的「穀臼那哪手工麵包」開始。店面沒有太過華麗的裝潢，反而保留一種很自然、很貼近部落生活的氣氛，還沒走進店裡，就會先被每天不太一樣的麵包品項吸引。

圖/ReadyGo

這裡最大的特色，就是把部落裡常見的山林植物與在地食材融進麵包。除了使用自養酵母、長時間低溫發酵，像是刺蔥、假酸漿葉、紅藜、小米等元素，也都有機會出現在每天出爐的品項裡。比起只是「買一顆麵包」，來這裡更像是在吃一種屬於金崙的味道。 店家每天供應的口味並不完全固定，通常會依季節、食材與當天製作狀況調整，因此每次來都可能遇到不一樣的組合。對旅人來說反而很有趣，不需要特別做功課，直接到現場看黑板、看看今天有什麼，再挑一顆自己最想吃的就好。

穀臼那哪手工麵包



地址：台東縣太麻里鄉金崙村金崙路4鄰119之2號



電話：0980-194-261



營業時間：週二至週六 09:30–15:00



公休：週日、週一

台東一日遊｜玉米江臭豆腐

玉米江臭豆腐：下午三點開賣，酥香臭豆腐配泡菜超涮嘴

如果來金崙想找一樣簡單、又很有在地旅行感的小吃，可以把「玉米江臭豆腐」排進行程。店面走的是樸實路線，沒有太多華麗包裝，但一到營業時間，現炸臭豆腐的香氣就很容易讓人停下腳步。

圖/ReadyGo

剛炸好的臭豆腐外層帶著酥脆口感，裡面則保留柔嫩質地，搭配旁邊酸甜爽脆的泡菜一起吃，味道簡單卻很耐吃。尤其在金崙村裡走了一段路之後，來上一份熱騰騰的臭豆腐，剛好可以補充體力，也不會像吃一頓正餐那麼有負擔。 這裡比較特別的是下午3點才開始營業，因此如果是安排金崙一日遊，建議不要太早來，可以把它放在下午行程，當作一份鹹食點心。前面先逛景點、吃麵包，等到下午再回來吃臭豆腐，整體動線反而更順。

玉米江臭豆腐



地址：台東縣太麻里鄉金崙村13鄰196號



電話：0920-124-949



營業時間：週一至週日 15:00–20:00

台東一日遊｜金崙聖若瑟天主堂

金崙聖若瑟天主堂：走進超有特色黑教堂，排灣族文化藏在每個角落

來到金崙，如果只能選一個最具代表性的文化景點，「金崙聖若瑟天主堂」一定值得排進去。遠遠就能看到特殊的黑色建築，在周圍村落景色中特別醒目，也因此常被旅人稱為「黑教堂」。

圖/ReadyGo

和一般常見的歐式教堂不同，聖若瑟天主堂從建築外觀到內部細節，都融入大量排灣族文化元素。像是陶甕造型、百步蛇圖騰、傳統紋飾等，都能在不同角落找到，讓整座教堂不只是宗教建築，更像是一個展示部落文化與信仰融合的空間。 走進教堂後會發現，就連聖像也充滿在地特色。耶穌、聖母與聖若瑟像穿著排灣族傳統服飾，和彩繪窗、祭台及牆面圖騰互相呼應，讓原本熟悉的宗教意象，多了一層屬於金崙部落的文化語言。若時間允許，也可以順路安排鄰近的太麻里金針花季景點，把行程延伸成一趟更豐富的東海岸之旅。

金崙聖若瑟天主堂



地址：台東縣太麻里鄉金崙村8鄰354號



電話：089-771-147



開放時間：週二至週六 07:30–17:30；週日 07:30–12:00



公休：週一

台東一日遊｜黑手咖啡 HeySoul Cafe

黑手咖啡：黑手不修車改沖咖啡，金崙散步途中剛好坐下來休息

逛完天主堂後，可以直接到附近的「黑手咖啡 HeySoul Cafe」休息一下。店名「黑手」聽起來很有個性，其實和老闆的家庭背景有關，家中原本經營機車行，返鄉開咖啡店後，也延續了這個充滿地方生活感的名稱。 比起刻意打造得很華麗的網美咖啡廳，黑手咖啡更有一種屬於金崙自己的味道。店裡保留簡單、舒服的空間感，走累了進來坐一下，很容易就會跟著整個小鎮的步調一起慢下來。

圖/ReadyGo

店內可以喝到咖啡、特色飲品，也有甜點可以搭配。對一日遊旅客來說，這裡很適合作為下午的中繼站，前面已經走了一輪村落、吃了小吃，剛好趁這個時間吹吹冷氣、喝杯冰飲，再準備前往最後的海邊行程。 另一個優點是它和金崙聖若瑟天主堂距離很近，兩站幾乎可以直接一起安排。從文化景點切換到咖啡店，中間不需要再花太多交通時間，也很符合金崙這種靠步行慢慢玩的旅行方式。

黑手咖啡 HeySoul Cafe



地址：台東縣太麻里鄉金崙村金崙路422號



電話：089-771-160



營業時間：週一至週日 09:00–17:00

台東一日遊｜金崙海灘

金崙海灘：穿過車站旁涵洞就是太平洋，最後一站直接去看海

金崙一日遊最後一站，很推薦直接留給「金崙海灘」。從金崙車站周邊往海邊方向走，穿過涵洞後，眼前景色會突然從村落街道切換成一整片開闊太平洋，那一瞬間真的很有「來到台東了」的感覺。 金崙海灘沒有太多人工設施，也沒有被商業店家包圍，保留的是比較原始、安靜的海岸風景。大片沙灘、海浪、遠方山景，加上南迴特有的開闊感，就算什麼都不做，站在海邊吹吹風，心情也會跟著放鬆。

圖/台東觀光旅遊網

如果前面幾站是吃東西、逛村子、看文化景點，那到了這裡就很適合完全放慢。找個地方看看海、拍拍照、聽一下浪聲，讓前面一路累積的行程感慢慢降下來。 尤其如果是搭火車來金崙，海灘更適合當最後一站。看完海後不用再繞遠路，直接散步回火車站等車，整趟行程從車站開始、又回到車站結束，動線非常完整。如果還想繼續玩台東海線，台東海線三連拍行程也是很值得收藏的下一站口袋名單。

金崙海灘



位置：台東縣太麻里鄉金崙海岸



開放時間：24小時

台東金崙一日遊行程表

建議時間 行程建議 停留 13:30 抵達金崙車站 約10分鐘 13:40 穀臼那哪手工麵包 約30分鐘 14:20 金崙村散步 約30分鐘 15:00 玉米江臭豆腐 約30分鐘 15:40 金崙聖若瑟天主堂 約30分鐘 16:10 黑手咖啡 HeySoul Cafe 約45分鐘 17:10 金崙海灘 約45～60分鐘 18:10 返回金崙車站 依回程車次安排

台東金崙一日遊常見問題

金崙沒有開車也可以玩嗎？

可以。金崙相當適合搭火車旅行，這次介紹的穀臼那哪手工麵包、玉米江臭豆腐、金崙聖若瑟天主堂、黑手咖啡與金崙海灘，都集中在金崙車站周邊，可以直接用步行方式串成一條路線。

金崙一日遊大概要安排多久？

如果以這次路線為主，大約安排4～5小時就能玩得很完整。

由於玉米江臭豆腐下午3點才開始營業，建議下午抵達金崙，最後再到海灘看海，動線會最順。

金崙聖若瑟天主堂有什麼特別？

最大特色就是將天主教信仰與排灣族文化結合。

從教堂建築、彩繪窗、祭台，到穿著排灣族服飾的聖像，都能看到在地文化元素，是金崙相當具有代表性的文化景點。

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