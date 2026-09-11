週末去宜蘭！礁溪泡湯秘境與在地美食名單一次看

【FunTime小編群】等天氣轉涼就會想要泡溫泉，然而一提到溫泉就會想到礁溪！從台北開車前往不用一小時，因此宜蘭又有「台北後花園」之稱。當然礁溪除了溫泉以外，還有許多景點能去踏青，還有超多美食等著我們去品嚐，現在就跟著FunTime小編前往礁溪吧！

礁溪景點

林美石磐步道

林美石磐步道 。圖／Klook

如果想要到礁溪體驗大自然，可以到「林美石磐步道」走走，全長才1.7公里，比起其他山已經輕鬆容易許多！沿途上有許多豐富的森林生態，伴隨著石磐為主的溪流瀑布景觀，生態美景搭配著潺潺水聲，可以藉此機會來場放鬆身心靈的健行！

小編小提醒：步道於2026/12/31為止部份開放，更多資訊詳情官網查詢！

地址：宜蘭縣礁溪鄉林美村

營業時間：24小時

交通：搭乘公車綠 11至「林美石磐步道站」下車

三層坪農塘教育園區

三層坪農塘教育園區 。圖／ IG, polly6839

藏在宜蘭礁溪山谷裡的「三層坪農塘教育園區」，擁有全台第一個階梯式的農塘設計。沿著園區漫步，能看到溪水順著階梯一層層流下來，形成超壯觀的九層瀑布，水面更是清澈得像一面大鏡子！特別是到了秋冬季節，滿山轉紅的落羽松，和藍天、綠山一起倒映在水面上，畫面美得像一幅畫～來到這裡，時間就像靜止了一樣，讓人能放慢腳步，平日裡的煩惱好像也在這片美景中慢慢消散了～

小編小提醒：入園採線上預約，每日限額500人，依官方公告為主（2026入園時段已結束）

地址：宜蘭縣礁溪鄉二結社區及員山鄉枕山社區交界處

營業時間：08:00-17:00（週二、三公休）

交通：建議自駕前往

抹茶山

抹茶山 。圖／ IG, mia_tsai_

位在聖母登山步道及五峰旗風景區。因為日本知名的攝影師將這座美麗的山脈形容是「臺灣的抹茶冰淇淋」，「抹茶山」因此得名。從登山口後到聖母山莊之間的路程，1.6公里內爬升 400 公尺，此段相對較費力。由於宜蘭容易下雨，建議提早啟程，才有機會看到蔚藍天空的抹茶山，在上午11點過後容易起霧，可能會見到白帽抹茶哦！另抹茶山上的聖母山莊山屋裡是有提供住宿的，只是必須事先於臉書社團登記，也可以在山屋附近露營（不需要申請！）。

小編小提醒：因豪雨導致邊坡坍塌，政府公告將從2026/6/10起全面封路5個月

地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路五峰旗瀑布

營業時間：24小時，建議傍晚前下山

交通：從礁溪火車站搭乘台灣好行礁溪線（綠 11）到「五峰旗風景區站」下車，步行約 15 分鐘

登山路線：五峰旗停車場→聖母朝聖地 →通天橋（聖母山莊登山口）→ 聖母山莊，全程來回走完大約需要6小時

龍潭湖公園

龍潭湖公園 。圖／ IG, home20160717

適合全家親子大小前來野餐的大片翠綠色草皮，漫步在風景壯麗環湖步道欣賞遼闊的湖岸風光，也可以租借單車環湖，另外還附設孩童們最喜愛的大碗公滑梯，以及豐富生態環境讓孩童們認識。待在這裡一整天與家人共同享受陽光煦煦的週末，是最愜意的方式了。玩完還可以順道去龍潭湖畔悠活園區，由76個純白貨櫃堆疊而成的龐大建築，也是熱門的打卡景點。

地址：宜蘭縣礁溪鄉雪谷大道1號

營業時間：24小時

交通：公車搭乘綠15路線於「龍潭站」下車步行約5分鐘

礁溪美食

甕窯雞 礁溪總店

甕窯雞 礁溪總店 。圖／ FunTime小編群

這間甕窯雞可以說是很多人去礁溪玩的第一站，也有非常多電視報導過，點餐方式是直接拿著桌號的小單子到前台去點餐喔！除了主打的甕窯雞之外，還有一些炒菜類、涼拌或是炸物，店家還有提供免費的筍湯超好喝～剛出爐的甕窯雞熱呼呼，皮酥肉嫩，搭配旁邊的雞油，真的是讓人讚不絕口，到礁溪的第一餐選甕窯雞準沒錯！

小編小提醒：甕窯雞上桌時會是一整隻的，扒雞的時候要記得小心燙喔～

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路七段7號之7

營業時間：平日09:00-21:00；假日09:00-22:00

電話：0918-717-288

正好鮮肉小籠包

正好鮮肉小籠包 。圖／ IG, tsai_yen_lung

獲得「500碗」推薦、多次上榜的宜蘭好滋味「正好鮮肉小籠包」，在當地的名氣超級大！只要上網搜尋宜蘭美食，幾乎都能看到它的身影！他們家的小籠包皮薄到幾乎透明，隱約能看到裡面滿滿的三星蔥～一咬下爆出的湯汁多到像是在喝湯，鮮蔥的甜味與肉香完美融合，吃起來清爽不油膩。如果敢吃辣，一定要加點店家特製的辣油，香氣層次瞬間提升，真的會讓人忍不住一顆接一顆，不知不覺就嗑完一整籠！

地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路122號

營業時間：10:30-14:00、16:00-19:00（假日公休）

電話：0965-500-700

義珍香爆漿饅頭

義珍香爆漿饅頭 。圖／ IG, qqu.uu_

宜蘭必吃美食絕對有這家！網路上討論度爆表的「義珍香烘焙坊」，是去蘭陽平原玩一定要打卡朝聖的老字號～不管你是麵包控還是甜點控，來到宜蘭如果沒帶一袋他們家的招牌「爆漿饅頭」回家，那這趟旅行可就真的白來了！強調不加一滴水製作的麵糰，包裹著抹茶、珍珠、起司、芋泥與巧克力等多種豐富內餡，加熱後一口咬下，濃郁爆漿的口感讓人唇齒留香～除了爆漿饅頭，架上常常被秒殺、口感極為綿密的「流淚吐司」，也是在地人才知道的搶手美味，看到真的必須立刻拿去結帳！

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段161號

營業時間：09:00-20:30

電話：03-988-0927

吳記花生捲冰淇淋

吳記花生捲冰淇淋 。圖／ IG, tararebaonna_

來到宜蘭一定要吃花生捲冰淇淋，春捲皮捲上超香的現刨花生糖粉與冰淇淋，以及重頭戲－香菜，整個搭在一起真是讓人讚不絕口！這家店就位在柯氏蔥油餅旁，吃完鹹的來點甜點！

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號

營業時間：10:30-18:00（週二公休，其餘公休日請至官方臉書查詢）

電話：0919-214-781

礁溪溫泉推薦

礁溪湯圍溝公園（湯圍風呂）

礁溪湯圍溝公園（湯圍風呂） 。圖／ IG, suns_travel_photography

來到礁溪，最不能錯過的寶藏據點絕對是「湯圍溝溫泉公園」！這裡瀰漫著淡雅的和風氣息與繚繞熱氣～除了公共湯屋（湯圍風呂）以外，還有免費的半戶外足湯！脫下鞋子踏入暖意十足的水池，平日累積的疲憊瞬間蒸發～周邊還有超夯的「溫泉魚SPA」，體驗小魚穿梭腳底去角質的酥麻感，非常適合親子同遊！夜晚，還可以邊泡腳邊欣賞街頭藝人表演、品嚐地美食，氛圍浪漫又放鬆～下次拜訪宜蘭，記得留下一段愜意時光，來這裡體驗礁溪溫泉的魅力！

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路99之11號（位於德陽路與仁愛路的中間）

營業時間：08:00-12:00、13:00-21:30

交通：搭乘公車112號於「湯圍溝站」下車步行約5分鐘

費用：入園免費、「湯圍風呂」全票80元；半票40元（65歲以上之長者）；優待票60元（軍公教、110公分以上學生）

礁溪溫泉公園（森林風呂）

礁溪溫泉公園（森林風呂） 。圖／ IG, crazysonic1228

政府成立的湯屋，沿途都能見到日式風格造景，且價格非常親民。主要分為男女裸湯池（為半露天式），裡頭也分為許多種泡湯池，亦有冷水池。而女生入內一律須使用浴帽，另外為維護隱私，場內一律禁止使用手機。

地址：宜蘭縣礁溪鄉玉石村公園路70巷60號

營業時間：24小時（01:00-07:00為部分開放湯池並有清池作業）

交通：搭乘公車131號於「礁溪溫泉公園(溫泉遊客中心)」下車步行約5分鐘

費用：入園免費、「森林風呂」全票200元；學生票160元

延伸閱讀>>【2026礁溪景點】不只泡溫泉！打卡抹茶山、礁溪美食一次看

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