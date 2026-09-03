國旅補助再加碼！綠舞飯店「假期出走中」每人不到$1900 暢遊日式園區、萌寵互動、滑索體驗
國旅補助不只省住宿費，更要讓假期玩得更豐富！
宜蘭綠舞國際觀光飯店配合國旅補助，再加碼於9/30前訂房10/31前入住享週一至週四的旺日免加價，再贈「黑 RURU CAFÉ」雙人下午茶。除此之外，旅客完成「平日住宿獎助」登錄後，即可獲得點數兌換綠舞指定商品與體驗，讓這趟宜蘭小旅行從住宿到遊園，都能享受更完整的度假體驗。
提供多種房型，親子家庭、情侶一起享受悠閒假期
專案提供雙人及四人房型選擇，玥雙人客房首晚補助後$4,890元起，適合情侶或好友安排兩天一夜輕旅行；親子家庭則可選擇嵐四人客房，首晚補助後$7,590元起，每人不到$1,900元，就能一起享受悠閒假期。
四種專屬行程，在飯店裡就能自在玩上一整天
從經典體驗四選一中挑選喜歡的行程，換上日式經典浴衣漫步園區，在和風造景間拍下彷彿置身京都的旅行照、前往「黑 RURU CAFÉ」或「擼 LALA Sweets」，在笑笑羊或貓店長的陪伴下享用雙人下午茶，一起度過悠閒午後、喜歡動手創作則可選擇「Sasa Play灑畫」體驗，在揮灑顏料的過程中完成專屬作品帶回家。
飯店還附人氣「卡比巴拉躍湖號」滑索，從高處滑越湖面，替行程增添一點刺激感。玩累了，再到風呂浴場泡湯、到戶外景觀游泳池放鬆，晚上再接著享用住客限定免費宵夜時光，不用另外趕景點，在飯店裡就能自在玩上一整天。
這次國旅補助除了住宿折抵，還能把優惠延伸到園區裡。「遊樂園留宿」活動期間，旅客完成「平日住宿獎助」折抵並依規定登錄後，即可取得相應樂園點數，兌換綠舞日式主題園區指定商品與體驗。70點可換50元折抵券、500點可兌換「350卡比冒險套票」、600點可兌換「399 DIY自由配」、900點則可兌換「599樂遊趣」。趁著補助安排平日宜蘭小旅行，避開週末人潮，也能更悠閒地把綠舞好好玩一遍。
「假期出走中」一泊二食住房專案
一、訂房日期：即日起至2026/10/12(六)二、入住日期：即日起至2026/11/30(一)
專案內含：體驗活動四擇一(每房兩位，經典浴衣體驗/黑RURU CAFÉ /擼LALA Sweets雙人下午茶/Sasa Play灑畫)、雙人滑索。
新聞聯絡人：綠舞國際觀光飯店 行銷公關襄理 柯玟玟 02-2568-3891 #708
本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/306306
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