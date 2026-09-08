金樽海岸的藝術殿堂　在江賢二藝術園區沉浸台東慢時光

【圖／文：田欣雲】

好一陣子沒踏上台東這片土地了！駕車從市區一路向北，這回造訪坐落金樽、依傍著海岸山脈，且可遠眺碧海的「江賢二藝術園區」，這兒並非單純只是個展覽空間，更是藝術家自言其最大、也是最完整的作品。

江賢二老師之前長年旅居海外，早期為了追尋內心的靈光，將窗戶全數封死，在巴黎的閣樓創作出《巴黎聖母院》系列，及在紐約創作的《遠方之死》系列等黑白畫作。然而就在2008年，經歷生命重大挑戰與移居台東，成為他人生的重要轉折。東海岸的大自然、湛藍海景與明媚陽光，不僅撫慰了他的身心，更因此誕生了鮮豔多彩的《比西里岸之夢》系列，迎接他口中的「第二次藝術生命」。

漫步園區，彷彿走入一個與大自然共同呼吸的有機體。建築群由建築師林友寒與江老師攜手打造，其中近20米高的「承翰館」，以江老師的鋼雕作品《13.5坪》為原型等比放大。外觀包覆的耐候鋼，隨著季節、風雨洗禮而生出橘紅鏽色，顯露光陰的痕跡，上頭點綴著溫暖人心的字詞。步道旁精心種植的蜜源植物，不時吸引群蝶飛舞，更為這座藝術殿堂注入源源不絕的生命力。

▲江賢二與《百年廟》（圖片提供：江賢二藝術文化基金會）





在光影流轉中見證生命綻放

走進展廳，當期展覽「光之花園&歐洲隨筆」正靜靜地描繪歲月與旅途的風景。在《光之花園》系列前，能看見84歲的江老師改以純粹的「減法」揮灑色彩。畫面上不再追求過去繁複細膩的堆疊，而是一下筆便不再修改，筆觸奔放且充滿內聚力，宛如生命在台東豔陽下的極致綻放；而《歐洲隨筆》則如實記錄了藝術家在巴黎、里斯本的旅途心境，從巴黎初期的深沉，一路轉向受里斯本明亮陽光與建築感染的清透色調。

副館長劉峰齊說，在9月中旬接續迎來的新展中，園區依然會維持結合精神性、自然與音樂交織的基調，透過不同畫作的輪替，讓來過的旅人每次回訪都能擁有不同收穫。逛著逛著，腳步來到了園區戶外的「靜池」。這原本只是一道為遮蔽而生的牆面，因藝術家不捨來訪旅人錯過那片他每天凝望的海，於是特意高度精算，打開了一扇橫向的窗，如今成了無數觀者駐足的感動角落，蔚藍的太平洋之外，天氣好時甚至能遠眺綠島。在這裡，藝術與人、自然的距離就該是如此親密。





交織在地風土的味蕾盛宴

感受豐富視覺與心靈饗宴之餘，不妨抽空來園區內的「德布西咖啡」稍歇。營運總監蘇天佑向園區共同創辦人嚴長壽提出了「雙品牌概念」，特別聘請有亞都麗緻大飯店經歷的專屬主廚駐點，每季更換菜單，將細膩的料理精神注入餐桌。比如近期專為夏日推出的「煙花女海鮮義大利麵」，特別選用能完美吸附濃郁酸辣醬汁的「扁麵」，與新鮮蛤蜊一同拌炒入味，另以蝦油乾煎整尾在地時令中卷，將極致軟嫩的鮮甜口感完美鎖住。餐後甜點「紅烏龍巴斯克乳酪蛋糕」，選用台東鹿野「允芳茶行」原葉磨製的紅烏龍茶粉，帶有優雅果酸的茶香完美中和了乳酪的厚重。在旅行的途中留步於此，用一席精緻饗宴，停駐專屬台東的慢食光。





展館資訊

江賢二藝術園區

地址：台東縣東河鄉金樽132-2號

電話：0966-421-049(開園時間來電)

時間：週三至週一10:00-17:00(最後入園16:30)，週二休園

票價：全票線上預約280元，現場購票350元，團體票、優惠票250元，花東縣民、在地就學或工作者150元

網址：https://www.paulchiangartcenter.org/

備註：園區於特定週末規劃「每月音樂沙龍」，分為下午的免費場次，以及傍晚結合德布西咖啡輕食的付費場次。關於演出陣容、場次時間與預約方式等詳細內容，可至官網查詢。





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